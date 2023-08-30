Пропозиція слідчого більш детально розповісти про обставини вчинення злочину не свідчить про те, що відбувався допит підозрюваного, а не слідчий експеримент, - ККС ВС

Розгляд слідчим суддею клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з порушенням строків, передбачених ст. 171 КПК, не є підставою для визнання арештованих речових доказів недопустимими, - ККС ВС.

Пропозиція слідчого засудженому в ході проведення слідчого експерименту більш детально розповісти про обставини вчинення злочину не свідчить про те, що відбувався допит підозрюваного, а не слідчий експеримент. На цьому наголосив Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 13 червня 2023 року по справі №572/1861/18.

Також ККС ВС зауважив, що несвоєчасне підписання спеціалістом протоколу огляду місця події не є підставою для визнання цього протоколу недопустимим доказом, якщо сторона захисту не ставить під сумнів інформацію, відображену в цьому протоколі.

Крім того, розгляд слідчим суддею клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з порушенням строків, передбачених ст. 171 КПК, не є підставою для визнання арештованих речових доказів недопустимими.

Обставини справи

Так, місцевий суд визнав винуватим та засудив чоловіка за ч. 1 ст. 115 КК. Суд послався як на докази винуватості, зокрема, на протокол огляду місця події, який був несвоєчасно підписаний спеціалістом, протокол слідчого експерименту, під час проведення якого слідчий задавав засудженому уточнюючі питання, та на речові докази, вилучені в ході обшуку за місцем проживання, хоча слідчий звернувся з клопотанням про арешт майна з порушенням термінів, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК. Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок.

ККС ВС залишено без зміни рішення судів попередніх інстанцій.

Так, ККС вважає, що всі зазначені докази є допустимими. Протокол огляду місця події не може визнаватися недопустимим доказом лише через те, що спеціаліст, який брав участь у проведенні слідчої дії, несвоєчасно підписав цей протокол.

При цьому сторона захисту не ставила під сумнів інформацію, викладену у протоколі, змістовно не оспорюючи його змісту, а формальні зауваження, які не впливають на зміст проведеної слідчої дії, не можуть нівелювати доказ у цілому. Окрім цього, сторона захисту мала можливість з’ясувати у спеціаліста, який пізніше підписав протокол, чи дійсно він був присутній під час проведення відповідної слідчої дії.

Пропозиція слідчого засудженому в ході проведення слідчого експерименту більш детально розповісти про обставини вчинення злочину не свідчить про те, що відбувався допит підозрюваного, а не слідчий експеримент.

Адже досліджені місцевим судом матеріали слідчого експерименту свідчать про те, що засуджений відтворював механізм заподіяння тілесних ушкоджень потерпілому, вказував як і чому він це робив.

Також ККС ВС зауважив, що розгляд клопотання про арешт тимчасово вилученого майна слідчим суддею із порушенням строків, визначених КПК, не призводить до автоматичного визнання недопустимими арештованих речових доказів.

Пропуск визначеного КПК строку для звернення з клопотанням або для його розгляду вочевидь є недотриманням вимог КПК, проте він не може сам по собі призводити до недопустимості використання як доказів того майна, питання про арешт якого ставилося.

Автор: Наталя Мамченко

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