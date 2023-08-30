Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

Предложение следователя осужденному в ходе проведения следственного эксперимента более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о допросе подозреваемого, а не следственном эксперименте. Об этом заявил Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 13 июня 2023 года по делу №572/1861/18.

Также КУС ВС отметил, что несвоевременное подписание специалистом протокола осмотра места происшествия не является основанием для признания этого протокола недопустимым доказательством, если сторона защиты не подвергает сомнению информацию, отраженную в этом протоколе.

Кроме того, рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми.

Обстоятельства дела

Так, местный суд признал виновным и осудил мужчину по ч. 1 ст. 115 УК. Суд сослался как на доказательства виновности, в частности, на протокол осмотра места происшествия, несвоевременно подписанный специалистом, протокол следственного эксперимента, во время проведения которого следователь задавал осужденному уточняющие вопросы, и на вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска по месту жительства, хотя следователь обратился с ходатайством об аресте имущества с нарушением сроков, предусмотренных ч. 5 ст. 171 УПК. Апелляционный суд оставил без изменения этот приговор.

КУС ВС оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций.

Так, КУС считает, что все указанные доказательства допустимы. Протокол осмотра места происшествия не может признаваться недопустимым доказательством только потому, что специалист, участвовавший в проведении следственного действия, несвоевременно подписал этот протокол.

При этом сторона защиты не подвергала сомнению информацию, изложенную в протоколе, содержательно не оспаривая его содержания, а формальные замечания, не влияющие на содержание проведенного следственного действия, не могут нивелировать доказательство в целом. Кроме того, сторона защиты имела возможность выяснить у специалиста, который позже подписал протокол, действительно ли он присутствовал во время проведения соответствующего следственного действия.

Предложение следователя осужденному в ходе проведения следственного эксперимента более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о допросе подозреваемого, а не следственном эксперименте.

Ведь исследованные местным судом материалы следственного эксперимента свидетельствуют о том, что осужденный воспроизводил механизм причинения телесных повреждений потерпевшему, указывал, как и почему он это делал.

Также КУС ВС отметил, что рассмотрение ходатайства об аресте временно изъятого имущества следственным судьей с нарушением сроков, определенных УПК, не приводит к автоматическому признанию недопустимыми арестованных вещественных доказательств.

Пропуск определенного УПК срока для обращения с ходатайством или для его рассмотрения является несоблюдением требований УПК, однако он не может сам по себе приводить к недопустимости использования в качестве доказательств того имущества, вопрос об аресте которого ставился.

Автор: Наталья Мамченко

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