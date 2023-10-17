Припинення державної служби у разі виходу на пенсію та продовження перебування на держслужбі після досягнення 65-річного віку – роз’яснення НАДС

Вихідна допомога держслужбовцям, які звільняються на пенсію, виплачується лише одноразово.

У Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) підготували роз’яснення щодо питань припинення державної служби у разі виходу державного службовця на пенсію та продовження строку перебування на державній службі після досягнення державним службовцем 65-річного віку.

Як зазначено у роз’ясненні НАДС, державна служба припиняється у разі виходу державного службовця на пенсію або досягнення державним службовцем 65 років.

При цьому звільнення державного службовця на пенсію можливе виключно за відповідною заявою цього державного службовця. При цьому звільнення з посади держслужбовця має відбутися у строк, вказаний в його заяві.

Втім, як підкреслили у НАДС, особа, звільнена з держслужби на пенсію, може бути знову призначена на посаду державної служби. Відповідно, особа може повторно звільнитися з посади державної служби у зв’язку з виходом на пенсію.

Отже, вказана підстава для звільнення може бути використана особою неодноразово.

Як зазначили у НАДС, у разі звільнення держслужбовця з посади у зв’язку з виходом на пенсію, службовцю виплачується вихідна допомога у розмірі середньої місячної заробітної плати.

Однак, слід звернути увагу на те, що відповідна вихідна допомога виплачується державному службовцю лише одноразово.

Таким чином, при повторному звільненні з державної служби на пенсію, вихідна допомога держслужбовцю вже не сплачується.

Окремо в НАДС підкреслили, що сам собі вихід держслужбовця на пенсію або досягнення ним 65-річного віку, що не призвело до його звільнення з державної служби, не дає права на вказану вихідну допомогу.

Також, у НАДС нагадали, що за рішенням суб’єкта призначення, у зв’язку з потребами державної служби, держслужбовець може бути залишений на державній службі після досягнення ним 65-річного віку за його згодою.

Рішення про продовження строку перебування на державній службі приймається суб’єктом призначення щороку, але не більше як до досягнення державним службовцем 70-річного віку.

У НАДС підкреслили, що рішення про продовження служби доцільно оформлювати наказом (розпорядженням) суб’єкта призначення.

З повними текстом роз’яснення НАДС можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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