  1. В Україні

Це було важко, але водночас надихаюче — Анджеліна Джолі розповіла про свій візит в Україну

09:42, 9 листопада 2025
Анджеліна Джолі емоційно написала про те, що побачила та пережила в українських містах.
Це було важко, але водночас надихаюче — Анджеліна Джолі розповіла про свій візит в Україну
Фото: ДПСУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голівудська зірка Анджеліна Джолі зробила публікацію щодо візиту у Миколаїв та Херсон, де вона зустрілася з родинами, які живуть на лінії фронту, та поділилася враженнями від перебування у містах, які постійно знаходяться під обстрілами. Про свій візит в Україну акторка розповіла на сторінці в Instagram, де на неї підписано майже 16 мільйонів людей.

«Цього тижня відвідала Миколаїв та Херсон в Україні, щоб зустрітися з родинами, які живуть на передовій. Загроза дронами була постійна, важко бути там. Чуєш гудіння в небі. Тут це вже називають «сафарі на людей» - дрони використовують, аби стежити, переслідувати й тероризувати місцевих мешканців без упину. Був момент, коли нам довелося зупинитися й перечекати, поки дрон пролетить над головою. Я була в захисному спорядженні, і для мене це тривало лише кілька днів. А сім'ї тут живуть із цим щодня. Вони перенесли школи, клініки та дитячі садки до укріплених підвалів, і налаштовані продовжувати життя попри все. Це було важко бачити, але водночас це неймовірно надихає. Багато хто говорив зі мною про психологічний тягар постійної небезпеки - і про ще глибший страх бути забутими світом», - написала Анжеліна та показала декілька фото з України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Херсон Миколаїв

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

Феміда проти шаблону: запорізький суддя повернув право на виїзд під час мобілізації

Батько трьох дітей виграв справу проти Держприкордонслужби, яка обмежилась лише формальними відмовами.

КСУ на світовій арені: підсумки VI Конгресу Всесвітньої конференції конституційного правосуддя

Судді КСУ про участь у VI Конгресі ВККП: ключові меседжі щодо прав людини майбутніх поколінь, екології та захисту культурної спадщини

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]