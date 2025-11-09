Це було важко, але водночас надихаюче — Анджеліна Джолі розповіла про свій візит в Україну

Анджеліна Джолі емоційно написала про те, що побачила та пережила в українських містах.

Голівудська зірка Анджеліна Джолі зробила публікацію щодо візиту у Миколаїв та Херсон, де вона зустрілася з родинами, які живуть на лінії фронту, та поділилася враженнями від перебування у містах, які постійно знаходяться під обстрілами. Про свій візит в Україну акторка розповіла на сторінці в Instagram, де на неї підписано майже 16 мільйонів людей.

«Цього тижня відвідала Миколаїв та Херсон в Україні, щоб зустрітися з родинами, які живуть на передовій. Загроза дронами була постійна, важко бути там. Чуєш гудіння в небі. Тут це вже називають «сафарі на людей» - дрони використовують, аби стежити, переслідувати й тероризувати місцевих мешканців без упину. Був момент, коли нам довелося зупинитися й перечекати, поки дрон пролетить над головою. Я була в захисному спорядженні, і для мене це тривало лише кілька днів. А сім'ї тут живуть із цим щодня. Вони перенесли школи, клініки та дитячі садки до укріплених підвалів, і налаштовані продовжувати життя попри все. Це було важко бачити, але водночас це неймовірно надихає. Багато хто говорив зі мною про психологічний тягар постійної небезпеки - і про ще глибший страх бути забутими світом», - написала Анжеліна та показала декілька фото з України.

