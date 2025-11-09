  1. В Украине

Это было трудно, но одновременно вдохновляюще — Анджелина Джоли рассказала о своем визите в Украину

09:42, 9 ноября 2025
Анджелина Джоли эмоционально написала о том, что увидела и пережила в украинских городах.
Фото: ГПСУ
Голливудская звезда Анджелина Джоли опубликовала пост о своем визите в Николаев и Херсон, где она встретилась с семьями, живущими на линии фронта, и поделилась впечатлениями от пребывания в городах, которые постоянно находятся под обстрелами. О своем визите в Украину актриса рассказала на странице в Instagram, где на нее подписано почти 16 миллионов человек.

«На этой неделе я посетила Николаев и Херсон в Украине, чтобы встретиться с семьями, которые живут на передовой. Угроза дронов была постоянной, находиться там было тяжело. Слышишь жужжание в небе. Здесь это уже называют “сафари на людей” — дроны используют, чтобы следить, преследовать и терроризировать местных жителей без остановки. Был момент, когда нам пришлось остановиться и переждать, пока дрон пролетит над головой. Я была в защитном снаряжении, и для меня это длилось всего несколько дней. А семьи здесь живут с этим каждый день. Они перенесли школы, клиники и детские сады в укрепленные подвалы и настроены продолжать жизнь, несмотря ни на что. Это было тяжело видеть, но в то же время невероятно вдохновляет. Многие говорили со мной о психологическом бремени постоянной опасности — и о еще более глубоком страхе быть забытыми миром», — написала Анджелина и показала несколько фотографий из Украины.

Херсон Николаев

