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Прекращение государственной службы в случае ухода на пенсию и продления пребывания на госслужбе после достижения 65-летнего возраста – разъяснение НАГС

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Прекращение государственной службы в случае ухода на пенсию и продления пребывания на госслужбе после достижения 65-летнего возраста – разъяснение НАГС

07:35, 17 октября 2023
Исходная помощь госслужащим, увольняющимся на пенсию, выплачивается только единовременно.
Прекращение государственной службы в случае ухода на пенсию и продления пребывания на госслужбе после достижения 65-летнего возраста – разъяснение НАГС
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В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАГС) подготовили разъяснение по вопросам прекращения государственной службы в случае ухода государственного служащего на пенсию и продления срока пребывания на государственной службе после достижения государственным служащим 65-летнего возраста.

Как отмечено в разъяснении НАГС, государственная служба прекращается в случае выхода государственного служащего на пенсию или достижения государственным служащим 65 лет.

При этом увольнение государственного служащего на пенсию возможно исключительно по заявлению этого государственного служащего. При этом увольнение с должности госслужащего должно состояться в срок, указанный в заявлении.

Впрочем, как подчеркнули в НАГС, лицо, уволенное с госслужбы на пенсию, может быть снова назначено на должность государственной службы. Соответственно, лицо может повторно уволиться с должности государственной службы в связи с выходом на пенсию.

Следовательно, указанное основание для увольнения может быть использовано лицом неоднократно.

Как отметили в НАГС, в случае увольнения госслужащего с должности в связи с уходом на пенсию, служащему выплачивается выходное пособие в размере средней месячной заработной платы.

Однако следует обратить внимание на то, что соответствующая выходная помощь выплачивается государственному служащему только один раз.

Таким образом, при повторном увольнении с государственной службы на пенсию, выходное пособие госслужащему уже не выплачивается.

Отдельно в НАГС подчеркнули, что сам себе выход госслужащего на пенсию или достижение им 65-летнего возраста, если оно не привело к его увольнению с государственной службы, не дает права на указанное выходное пособие.

Также, в НАГС напомнили, что по решению субъекта назначения, в связи с потребностями государственной службы, госслужащий может быть оставлен на государственной службе по достижении им 65-летнего возраста с его согласия.

Решение о продлении срока пребывания на государственной службе принимается субъектом назначения ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста.

В НАГС подчеркнули, что решение о продлении госслужбы целесообразно оформлять приказом (распоряжением) субъекта назначения.

С полным текстом разъяснения НАГС можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

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