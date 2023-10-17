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Принятие решения об отказе в разблокировании налоговых накладных: ГНС напомнила об основных изменениях

07:40, 17 октября 2023
Вступили в силу изменения в Порядок принятия решений о регистрации/отказе в регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных.
Принятие решения об отказе в разблокировании налоговых накладных: ГНС напомнила об основных изменениях
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Государственная налоговая служба напоминает, что 30 сентября 2023 вступили в силу изменения в Порядок принятия решений о регистрации/отказе в регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 12.12.2019 № 5.

Изменениями, в частности, предусматривается, что в случае, когда в квитанции в налоговую накладную / расчет корректировки указан код товара / услуги согласно УКТ ВЭД / условный код товара / ГКПП, операция по которому стала основанием для остановки регистрации налоговой накладной / расчета корректировки, плательщик налог имеет право подать письменные объяснения и копии документов исключительно к такой операции.

Также изменениями внедрено право инициировать представление письменных объяснений и копий документов в расчеты корректировки, в которых предусмотрено уменьшение суммы компенсации стоимости товаров / услуг их поставщику, получателем (покупателем), для чего:

  • получатель (покупатель) направляет такие пояснения и копии документов поставщику (продавцу) через электронный кабинет в электронной форме с наложением квалифицированной электронной подписи;
  • поставщик (продавец) представляет такие объяснения и копии документов с наложением квалифицированной электронной подписи в контролирующий орган;
  • получателю (покупателю) поступает в электронный кабинет информация о дате представления объяснений и копий документов поставщиком (продавцом) и результата рассмотрения комиссией регионального уровня таких пояснений и копий документов.

Также после введения изменений в форме «Решение о регистрации/отказе в регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных» отмечается территориальный орган ГНС, комиссией по вопросам приостановления регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных.

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