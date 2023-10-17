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Прийняття рішення про відмову у розблокуванні податкових накладних: ДПС нагадала про основні зміни

07:40, 17 жовтня 2023
Набрали чинності зміни до Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Прийняття рішення про відмову у розблокуванні податкових накладних: ДПС нагадала про основні зміни
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Державна податкова служба нагадує, що 30 вересня 2023 року набрали чинності зміни до Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2019 № 520.

Змінами, зокрема, передбачається, що у разі, коли у квитанції до податкової накладної / розрахунку коригування зазначено код товару / послуги згідно з УКТ ЗЕД / умовним кодом товару / ДКПП, операція за яким стала підставою для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування, платник податку має право подати письмові пояснення та копії документів виключно до такої операції.

Також змінами впроваджено право ініціювати подання письмових пояснень та копій документів до розрахунків коригування, у яких передбачено зменшення суми компенсації вартості товарів / послуг їх постачальнику, отримувачем (покупцем), для чого:

  • отримувач (покупець) надсилає такі пояснення та копії документів постачальнику (продавцю) через електронний кабінет в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису;
  • постачальник (продавець) подає такі пояснення та копії документів з накладенням кваліфікованого електронного підпису до контролюючого органу;
  • отримувачу (покупцю) надходить в електронний кабінет інформація щодо дати подання пояснень та копій документів постачальником (продавцем) і результату розгляду комісією регіонального рівня таких пояснень та копій документів.

Також після запровадження змін у формі «Рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» зазначається територіальний орган ДПС, комісією з питань зупинення реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних якого прийнято таке рішення.

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