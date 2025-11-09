Українець Кузнєцов, заарештований у справі Північних потоків, перебуває у критичному стані — Лубінець

Дмитро Лубінець повідомив про погіршення стану здоров'я Сергія Кузнєцова.

Українець Сергій Кузнєцов, заарештований в Італії за підозрою у підриві газопроводів Північний потік, продовжує голодування та перебуває в критичному стані. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«Зустрівся з Галиною Кузнєцовою – дружиною Сергія Кузнецова, якого заарештували в Італії за підозрою в причетності до підриву газопроводів "Північний потік". Жінка розповіла, що Сергій продовжує голодування та має критичний стан здоров'я», - заявив він.

Реагуючи на ситуацію Лубінець направив офіційні листи до Міністерства закордонних справ України, Міністерства юстиції Італії, віцепрезидентки Європарламенту Піни Пічерно, омбудсмана Італії та регіону Лаціо Маріно Фарделлі, а також до Національного гаранта прав осіб, позбавлених особистої свободи – установи, яка здійснює захист прав утримуваних у місцях несвободи.

«В Італії працює мій Радник Олександр Городецький, якого знає українська спільнота в цій країні, як правозахисника. Він взяв участь у мітингу, де вимагав терміново створити належні умови утримання для громадянина України, а також враховуючи його стан здоров'я, терміново надати ліки та їжу. Окрім цього, Городецький особисто передав лист від мене до Міністерства юстиції Італії», - сказав він.

Лубінець наголосив, що утримання Кузнєцова у колонії суворого режиму в неналежних умовах є неприпустимим та суперечить Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Нагадаємо, Громадянин України Сергій Кузнєцов, заарештований в Італії за підозрою у причетності до підриву газопроводів «Північний потік», оголосив голодування у в’язниці суворого режиму.

