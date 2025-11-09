  1. В Украине

Украинец Кузнецов, арестованный по делу «Северных потоков», находится в критическом состоянии — Лубинец

09:24, 9 ноября 2025
Дмитрий Лубинец сообщил об ухудшении состояния здоровья Сергея Кузнецова.
Украинец Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по подозрению в подрыве газопроводов «Северный поток», продолжает голодовку и находится в критическом состоянии. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Встретился с Галиной Кузнецовой — супругой Сергея Кузнецова, которого арестовали в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов “Северный поток”. Женщина рассказала, что Сергей продолжает голодовку и находится в критическом состоянии здоровья», — заявил он.

Реагируя на ситуацию, Лубинец направил официальные письма в Министерство иностранных дел Украины, Министерство юстиции Италии, вице-президенту Европарламента Пину Пичерно, омбудсмену Италии и региона Лацио Марино Фарделли, а также Национальному гаранту прав лиц, лишенных личной свободы — учреждению, которое осуществляет защиту прав содержащихся в местах несвободы.

«В Италии работает мой советник Александр Городецкий, которого украинская община в этой стране знает как правозащитника. Он принял участие в митинге, где требовал срочно создать надлежащие условия содержания для гражданина Украины, а также, учитывая его состояние здоровья, немедленно предоставить лекарства и пищу. Кроме того, Городецкий лично передал письмо от меня в Министерство юстиции Италии», — сказал Лубинец.

Он подчеркнул, что содержание Кузнецова в колонии строгого режима в ненадлежащих условиях является недопустимым и противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Напомним, Гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток», объявил голодовку в тюрьме строгого режима.

