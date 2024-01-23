Шостий апеляційний адміністративний суд постраждав внаслідок ракетного обстрілу Києва: фото та подробиці

В Шостому апеляційному адміністративному суді вибиті вікна, пошкоджено фасад будівлі.

Фото надані пресслужбою Шостого ААС

Будівля Шостого апеляційного адміністративного суду (ШААС) постраждала внаслідок ракетної атаки на Київ вранці 23 січня.

Як повідомили «Судово-юридичній газеті» в суді, внаслідок вибуху, який стався приблизно у 7:20 поряд з будівлею суду, будівля ШААС зазнала суттєвих пошкоджень.

Щонайменше в п’ятнадцяти кабінетах суду вибиті вікна, а також пошкоджена стеля.

Крім того, пошкоджено фасад будівлі суду і деякі внутрішні приміщення.

Зазначимо, що під час ракетної атаки в будівлі суду ще не було працівників суду, суддів та учасників судових процесів, відтак жертв вдалося уникнути. Під час атаки в будівлі суду знаходились співробітники Служби судової охорони.

Втім, як повідомили «Судово-юридичній газеті» в суді, суд 23 січня не припинив свою процесуальну діяльність і заплановані судові засідання мають відбутися.

Голова Шостого апеляційного адміністративного суду Олена Кузьмишина висловила вдячність за оперативне реагування на подію та допомогу Державній судовій адміністрації, Службі судової охорони та Національній поліції України.

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