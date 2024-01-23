Шестой апелляционный административный суд пострадал в результате ракетного удара по Киеву: фото и подробности

В Шестом апелляционном административном суде выбиты окна, поврежден фасад здания.

Фото предоставлены пресс-службой Шестого ААС

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Здание Шестого апелляционного административного суда (ШААС) пострадало в результате ракетной атаки на Киев утром 23 января.

Как сообщили «Судебно-юридической газете» в суде, в результате взрыва, произошедшего примерно в 7:20 рядом со зданием суда, здание ШААС получило существенные повреждения.

По меньшей мере, в пятнадцати кабинетах суда выбиты окна, а также поврежден потолок.

Кроме того, поврежден фасад здания суда и некоторые внутренние помещения.

Отметим, что во время ракетной атаки в здании суда еще не было работников суда, судей и участников судебных процессов, поэтому жертв удалось избежать. В ходе атаки в здании суда находились сотрудники Службы судебной охраны.

Впрочем, как сообщили «Судебно-юридической газете» в суде, суд 23 января не прекратил свою процессуальную деятельность и запланированные судебные заседания должны состояться.

Глава Шестого апелляционного административного суда Елена Кузьмишина выразила благодарность за оперативное реагирование на событие и помощь Государственной судебной администрации, Службе судебной охраны и Национальной полиции Украины.

Автор Вячеслав Хрипун

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