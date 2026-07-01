Как доказать убытки от войны и получить компенсацию через международный механизм – разъяснение БП ВС

Решение национального суда может быть использовано в качестве доказательства в международном механизме.

Региональный форум «От ущерба до компенсации: действенные инструменты для релокированных и пострадавших предприятий»

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Решения украинских судов помогают получить компенсацию через Международный реестр убытков. На это обратила внимание судья Большой Палаты Верховного Суда Ольга Ступак на региональном форуме «От убытков к компенсации: действенные инструменты для релокированных и пострадавших предприятий», организованном Луганской областной государственной администрацией.

Судья отметила, что вооруженная агрессия рф против Украины началась не 24 февраля 2022 года, а еще в 2014 году с оккупации части территорий Донецкой и Луганской областей и аннексии Крыма. Судья указала, что именно тогда появились первые иски о возмещении ущерба, однако они были направлены против государства Украина, а не рф, поскольку граждане считали, что государство не обеспечило надлежащей безопасности и сохранности их имущества.

24 февраля 2022 года стало триггером, который развернул вектор таких требований. И львиная доля исков сегодня направлена уже к государству-агрессору. В начале перед судами возникла проблема: для рассмотрения таких дел необходимо согласие рф, получить которое по очевидным причинам было невозможно. И уже в апреле 2022 года КГС ВС впервые сформулировал вывод о том, что государство-агрессор, нарушившее фундаментальные нормы международного права, не может ссылаться на юрисдикционный иммунитет, чтобы лишить пострадавших доступа к суду. Это решение, подчеркнула докладчица, открыло путь к рассмотрению национальными судами многочисленных дел о возмещении ущерба, причиненного вооруженной агрессией, в которых ответчиком выступает страна-агрессор.

Ольга Ступак обратила внимание на ряд процессуальных трудностей, присущих именно этой категории споров. Она отметила, что в них присутствует нетипичный ответчик – страна-агрессор, которая фактически не участвует в процессе. Это усложняет обеспечение состязательности сторон, а также надлежащее уведомление ответчика о рассмотрении дела. Национальные суды применяют положения ст. 12-1 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» и уведомляют о рассмотрении дел через судебный портал. А в хозяйственных делах истцы дополнительно направляют копии материалов и исковых требований на адрес посольств государства-агрессора в третьих странах через международных почтовых операторов.

Также судья отметила, что требования о возмещении ущерба, причиненного недвижимому имуществу, подчиняются правилам исключительной подсудности – дело рассматривается хозяйственным судом по местонахождению имущества (а если объектов несколько – по местонахождению самого дорогостоящего из них), тогда как требования относительно движимого имущества могут предъявляться по месту причинения ущерба.

Отдельно судья остановилась на вопросе судебного сбора. Она отметила, что истцы по делам против государства-агрессора освобождаются от его уплаты. В то же время судья обратила внимание на постановление Кассационного хозяйственного суда в составе ВС от 11 ноября 2025 года по делу № 911/591/25. В нем сделан вывод, что норма закона об освобождении истца от уплаты судебного сбора применяется только к истцам по делам, предъявленным непосредственно к государству-агрессору. Указанная норма имеет прямое действие и не распространяется на дела, в которых ответчиками являются хозяйствующие субъекты, даже если они связаны с государством-агрессором, заменяют или дополняют его.

При этом Ольга Ступак подчеркнула, что наиболее болезненным вопросом остается исполнение уже вынесенных решений в данной категории дел. Все выданные по таким делам исполнительные листы объединяются в сводное исполнительное производство, которое администрируется соответствующим департаментом Министерства юстиции Украины. Однако имущества государства-агрессора на территории Украины недостаточно, чтобы удовлетворить все открытые производства.

Помочь с возмещением ущерба, причиненного рф, должен Международный реестр убытков для Украины. Судья обратила внимание, что обстоятельства, которые устанавливает национальный суд при рассмотрении дел этой категории, пересекаются с теми, которые необходимо доказать при обращении в Международный реестр убытков. Так, при рассмотрении дел о возмещении имущественного ущерба суд должен установить следующие обстоятельства:

– чем подтверждается надлежащее право собственности поврежденного имущества;

– есть ли единственный собственник / совладельцы поврежденного имущества;

– чем подтверждается факт повреждения имущества;

– чем подтверждается причинно-следственная связь причиненного ущерба;

– чем подтверждается размер причиненного ущерба.

То есть, по сути, те обстоятельства, которые необходимы для Международного реестра убытков, также устанавливаются национальными судами. Возникает вопрос, может ли Реестр просто на основании решения суда выплатить компенсацию. Ответ на него отрицательный. Реестр имеет собственный механизм оценки обстоятельств. Однако решение национального суда может быть использовано как доказательство в международном механизме. Поэтому, отметила судья, качество мотивировки и детализация установленных судом обстоятельств помогают истцам, уже прошедшим национальный судебный процесс, подтвердить свое право на возмещение ущерба в рамках международного компенсационного механизма.

Также Ольга Ступак рассмотрела вопрос упущенной выгоды. Она отметила, что требование о возмещении упущенной выгоды фигурирует практически в каждом втором хозяйственном деле этой категории, и привела в пример дело о взыскании стоимости утраченных железнодорожных полувагонов и неполученной арендной платы за них (решение Хозяйственного суда города Киева от 5 июля 2023 года по делу № 910/6598/23). Также она обратила внимание на постановление КГС ВС от 30 сентября 2021 года по делу № 922/3928/20, в котором суд определил критерии расчета размера убытков в виде упущенной выгоды и стандарты его доказывания.

Докладчица затронула и вопрос расходов на релокацию и проблему утраченных документов. Она подчеркнула, что убытки релокированных предприятий, включая непосредственные расходы на переезд, также оцениваются и включаются в размер ущерба, который возмещается судами.

Наиболее сложной проблемой в этой категории дел судья назвала ситуации, когда документы о праве собственности утрачены, а сведений о соответствующем имуществе нет и в государственных реестрах, особенно относительно объектов, информация о которых не вносилась в электронные реестры до 1 января 2013 года. В таких случаях, отметила докладчица, дискуссия в судебной практике ведется вокруг того, следует ли рассматривать такие дела в исковом производстве или достаточно применения упрощенной процедуры, в частности отдельного производства для установления юридически значимых фактов, предусмотренного ГПК Украины.

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