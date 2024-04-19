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До ЦК внесуть зміни стосовно порядку звільнення позичальників від відповідальності за затримку виконання зобов'язань за кредитними договорами

09:20, 19 квітня 2024
Зміни до Цивільного кодексу спрямовані на приведення у відповідність до Закону «Про споживче кредитування».
До ЦК внесуть зміни стосовно порядку звільнення позичальників від відповідальності за затримку виконання зобов'язань за кредитними договорами
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Група народних депутатів, серед яких Іван Калаур, Микола Стефанчук, Ольга Василевська-Смаглюк зареєстрували законопроект 11180 про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо приведення у відповідність до Закону України «Про споживче кредитування».

Як вказують автори, 24 грудня 2023 року вступив в силу Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг», яким було внесені зміни до Закону «Про споживче кредитування» та скасовано положення про звільнення споживача від відповідальності за прострочення виконання зобов’язань за договорами про споживчий кредит, укладеними пізніше 30-го дня включно з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг».

Разом із тим, виник конфлікт між нормами пункту 6 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про споживче кредитування», за змістом якого через 30 днів після набрання чинності згаданим Законом дозволяється встановлення договірної відповідальності за несвоєчасне виконання зобов'язань за договором про споживчий кредит, і пункту 18 «Прикінцевих та перехідних положень» Цивільного кодексу України, який передбачає звільнення позичальників від відповідальності за затримку виконання зобов'язань за кредитними договорами (договорами позики).

Таким чином, виникає потреба в узгодженні зазначених нормативних положень.

Крім того, Закон «Про споживче кредитування» у редакції, чинній з 24 грудня 2023 року, запроваджує поняття «денної процентної ставки» та встановлює її максимальний розмір, тоді як стаття 1056-1 Цивільного кодексу, яка регулює питання процентів за кредитним договором, відповідних положень не містить.

Для усунення зазначеної вище невідповідності та забезпечення юридичної визначеності у правовому регулюванні пропонується внести зміни до статті 1056-1 та пункту 18 «Прикінцевих та перехідних положень» Цивільного кодексу України та привести їх у відповідність до чинної редакції Закону України «Про споживче кредитування».

Законопроектом пропонується передбачити у Цивільному кодексі України:

- заборону перевищення денної процентної ставки за споживчим кредитом максимального розміру, встановленого законом;

- положення про те, що пункт 18 «Прикінцевих та перехідних положень» Цивільного кодексу України про звільнення позичальників від відповідальності за затримку виконання зобов'язань за кредитними договорами (договорами позики) не поширюється на випадки укладення договорів про споживче кредитування, щодо яких застосовуються відповідні положення Закону України «Про споживче кредитування».

Автор: Наталя Мамченко 

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До ЦК внесуть зміни стосовно порядку звільнення позичальників від відповідальності за затримку виконання зобов'язань за кредитними договорами

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