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В ГК внесут изменения о порядке освобождения заемщиков от ответственности за задержку выполнения обязательств по кредитным договорам

09:20, 19 апреля 2024
Изменения в Гражданский кодекс направлены на приведение в соответствие с Законом «О потребительском кредитовании».
В ГК внесут изменения о порядке освобождения заемщиков от ответственности за задержку выполнения обязательств по кредитным договорам
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Группа народных депутатов, среди которых Иван Калаур, Николай Стефанчук, Ольга Василевская-Смаглюк зарегистрировали законопроект 11180 о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины о приведении в соответствие с Законом Украины «О потребительском кредитовании».

Как указывают авторы, 24 декабря 2023 г. вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию государственного регулирования рынков финансовых услуг», которым были внесены изменения в Закон «О потребительском кредитовании» и отменено положение об освобождении потребителя от ответственности за просрочку исполнение обязательств по договорам о потребительском кредите, заключенным позже 30-го дня включительно со дня вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию государственного регулирования рынков финансовых услуг».

Вместе с тем возник конфликт между нормами пункта 6 раздела IV «Заключительные и переходные положения» Закона «О потребительском кредитовании», по содержанию которого через 30 дней после вступления в силу упомянутого Закона разрешается установление договорной ответственности за несвоевременное выполнение обязательств по договору о потребительском кредите, и пункта 18 «Заключительных и переходных положений» Гражданского кодекса Украины, предусматривающего освобождение заемщиков от ответственности за задержку выполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа).

Таким образом, возникает потребность в согласовании указанных нормативных положений.

Кроме того, Закон «О потребительском кредитовании» в редакции, действующей с 24 декабря 2023 года, вводит понятие «дневной процентной ставки» и устанавливает ее максимальный размер, в то время как статья 1056-1 Гражданского кодекса, регулирующая вопросы процентов по кредитному договору, соответствующих положений не содержит.

Для устранения вышеуказанного несоответствия и обеспечения юридической определенности в правовом регулировании предлагается внести изменения в статью 1056-1 и пункт 18 «Заключительных и переходных положений» Гражданского кодекса Украины и привести их в соответствие с действующей редакцией Закона Украины «О потребительском кредитовании».

Законопроектом предлагается предусмотреть в Гражданском кодексе Украины:

- запрет превышения дневной процентной ставки по потребительскому кредиту максимального размера, установленного законом;

- положение о том, что пункт 18 «Заключительных и переходных положений» Гражданского кодекса Украины об освобождении заемщиков от ответственности за задержку выполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) не распространяется на случаи заключения договоров о потребительском кредитовании, в отношении которых применяются соответствующие положения Закон Украины «О потребительском кредитовании».

Автор: Наталя Мамченко 

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