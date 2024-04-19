Судья в 2021 году вывезла ребенка за границу на лечение, взяла отпуск за свой счет и не осуществляет правосудие: что решили в Совете судей

Судью Уманского горрайонного суда Черкасской области Ольга Билык, которая с 2021 года находится за границей и взяла отпуск без сохранения заработной платы, настойчиво приглашают к работе.

На судебной «карте» Украины появилась очередная «горячая точка».

В Совет судей Украины обратился председатель Черкасского апелляционного суда Юрий Сиренко, который сообщил о сложившейся конфликтной ситуации в Уманском горрайонном суде Черкасской области.

Он отмечает, что судья Уманского горрайонного суда Ольга Билык уже долгое время не осуществляет правосудие – с 27 сентября 2021 года судья находится в отпусках без сохранения заработной платы.

12 марта 2024 года собрание судей Уманского горрайонного суда обратило внимание как самой Ольги Билык, так и руководства суда на то, что предоставление отпусков без сохранения заработной платы осуществляется с согласия сторон, а потому, учитывая критическую ситуацию с отправлением правосудия в суде, в предоставлении таких отпусков может быть отказано.

Картину проблем в Уманском суде дополняет и то, что в суде длительное время отсутствует постоянный председатель суда, а исполняющая обязанности председателя суда – судья Людмила Горячковская была отстранена от правосудия еще в 2017 году.

Вместе с тем взгляд самой Ольги Билык на указанную ситуацию существенно отличается от позиции собрания судей.

Так, Ольга Билык сообщила Совету судей, что все это время вместе с малолетней дочерью она находится за границей, ведь у ее ребенка сложное заболевание, требует длительного лечения, ухода и реабилитации. Она содержит дочь самостоятельно. Следовательно, судья не имеет реальной возможности прибыть в Украину и приступить к выполнению своих обязанностей.

Также Ольга Билык отметила, что имеет право на отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока такого отпуска.

Судья указала, что право на отпуск без сохранения заработной платы предоставляет статья 84 Кодекса законов о труде и статья 26 Закона «Об отпусках».

11 апреля ССУ рассмотрел ситуацию в Уманском горрайонном суде на своем заседании.

После обсуждения ССУ все же решил обратить внимание судов и судей Украины на то, что осуществление правосудия является основной обязанностью судьи, а предоставлять отпуск без сохранения заработной платы судьям следует с учетом текущей ситуации с обеспечением правосудия в конкретном суде.

В случае систематической подачи судьями заявлений о предоставлении отпусков без сохранения заработной платы, отметили в ССУ, председателям судов и собраниям судей необходимо информировать о таких фактах Высший совет правосудия.

Судье Ольге Билык, как считают в ССУ, следует «немедленно вернуться к исполнению обязанностей по осуществлению правосудия».

В случае, если Ольга Билык и дальше продолжит брать отпуска, собранию судей Уманского горрайонного суда рекомендовано принять решение о повторном автоматизированном распределении судебных дел, которые до сих пор остаются в производстве Ольги Билык.

Автор: Наталя Мамченко

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