Суддя у 2021 році вивезла дитину за кордон на лікування, взяла відпустку за власний рахунок і не здійснює правосуддя: що вирішили у Раді суддів

Суддю Уманського міськрайонного суду Черкаської області Ольгу Білик, яка з 2021 року знаходиться за кордоном і взяла відпустку без збереження заробітної плати, наполегливо запрошують до роботи.

На судовій «мапі» України з’явилася чергова «гаряча точка».

До Ради суддів України звернувся голова Черкаського апеляційного суду Юрій Сіренко, який повідомив про конфліктну ситуацію, яка склалася в Уманському міськрайонному суді Черкаської області.

Він зазначає, що суддя Уманського міськрайонного суду Ольга Білик вже тривалий час не здійснює правосуддя – з 27 вересня 2021 року суддя перебуває у відпустках без збереження заробітної плати.

12 березня 2024 року збори суддів Уманського міськрайонного суду звернули увагу як самої Ольги Білик, так і керівництва суду на те, що надання відпусток без збереження заробітної плати здійснюється за згодою сторін, а тому, з огляду на критичну ситуацію з відправленням правосуддя в суді, у наданні таких відпусток може бути відмовлено.

Картину проблем в Уманському суді доповнює і те, що в суді тривалий час відсутній постійний голова суду, а виконуюча обов’язки голови суду – суддя Людмила Горячківська була відсторонена від здійснення правосуддя ще у 2017 році.

Разом з тим, погляд самої Ольги Білик на вказану ситуацію суттєво відрізняється від позиції зборів суддів.

Так, Ольга Білик повідомила Раді суддів, що весь цей час разом з малолітньою дочкою вона перебуває за кордоном, адже її дитина має складне захворювання, потребує тривалого лікування, догляду та реабілітації. Вона утримує дочку самостійно. Відтак, суддя немає реальної можливості прибути в Україну та приступити до виконання своїх обов’язків.

Також Ольга Білик зазначила, що має право на відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку такої відпустки.

Суддя вказала, що право на відпустку без збереження заробітної плати їй надає стаття 84 Кодексу законів про працю та стаття 26 Закону «Про відпустки».

11 квітня РСУ розглянула ситуацію в Уманському міськрайонному суді на своєму засіданні.

Після обговорення, РСУ все ж вирішила звернути увагу судів та суддів України на те, що здійснення правосуддя є основним обов'язком судді, а надавати відпустки без збереження заробітної плати суддям слід з урахуванням поточної ситуації із забезпеченням правосуддя в конкретному суді.

У разі систематичного подання суддями заяв про надання відпусток без збереження заробітної плати, зазначили в РСУ, головам судів та зборам суддів необхідно інформувати про такі факти Вищу раду правосуддя.

Судді Ользі Білик, як вважають в РСУ, слід «негайно повернутися до виконання обов’язків по здійсненню правосуддя».

У разі, якщо Ольга Білик і далі продовжить брати відпустки, зборам суддів Уманського міськрайонного суду рекомендовано ухвалити рішення про повторний автоматизований розподіл судових справ, які досі залишаються в провадженні Ольги Білик.

Автор: Наталя Мамченко

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