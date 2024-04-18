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На Одещині затримали посадовця, який допомагав військовозобов’язаним уникнути мобілізації

23:31, 18 квітня 2024
Посадовця затримали у службовому кабінеті після передачі йому хабаря.
На Одещині затримали посадовця, який допомагав військовозобов’язаним уникнути мобілізації
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На Одещині правоохоронці викрили та повідомили про підозру заступнику голови Фонтанської сільради Одеської області у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, підозрюваний, будучі керівником робочої групи з контролю щодо забезпечення заходів мобілізації, налагодив схему незаконного заробітку шляхом сприяння військовозобов’язаним в уникненні призову.

За винагороду він обіцяв призовнику вплинути на посадових осіб Доброславського ТЦК та СП щодо прийняття ними рішення про визнання його непридатним до служби та надання тимчасової відстрочки від мобілізації.

Посадовця затримали у службовому кабінеті після передачі йому 800  дол США неправомірних коштів. При цьому ще 4000 доларів США він одержав на попередній зустрічі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Встановлюється повне коло учасників, причетних до схеми незаконного заробітку.

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