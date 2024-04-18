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TikTok заблокував перші 24 сумнівні акаунти – ЦПД при РНБО

18:07, 18 квітня 2024
У ЦПД заявили про блокування низки каналів у TikTok.
TikTok заблокував перші 24 сумнівні акаунти – ЦПД при РНБО
Джерело фото: Solen Feyissa / Unsplash
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В Україні стартував процес блокування інструментів поширення російської дезінформації у соцмережі TikTok. Як повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО, уже заблоковано 24 канали, які просували проросійські наративи.

Водночас там наголосили, що робота над блокуванням сумнівних каналів та виявленням нових триває.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Центр протидії дезінформації розпочав офіційну співпрацю з адміністрацією соцмережі TikTok, щоб протистояти поширенню російської пропаганди на платформі.

«Якщо вам відомі ТіkTok-канали, які ведуть підривну діяльність проти України і ви хочете долучитись до очищення українського інформаційного простору від російського сміття, надсилайте посилання на ворожі ресурси на електронну адресу [email protected]», – додали в Центрі.

Згодом заступниця керівника ЦПД Аліна Бондарчук повідомила, що уже напрацьована модель реагування на сумнівні акаунти і їх почнуть блокувати «зовсім скоро».

Як писала «Судово-юридична газета», народні депутати від різних фракцій у законопроекті про регулювання Telegram пропонують висунути вимоги до соцмережі.

Це випливає із зареєстрованого законопроекту 11115, про який раніше писала «Судово-юридична газета»Зокрема Telegram зобов’яжуть на вимогу Національної ради розкривати структуру власності, а також джерела фінансування, призначити свого представника в Україні, забороняти поширення певної інформації, забезпечувати право на відповідь тощо.

Також стало відомо, що під час обговорення законопроекту 11115, який може врегулювати Telegram і контент, що публікується в цій мережі, ініціатори висувають ідею зробити це за принципом Facebook.

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