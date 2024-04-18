У Львові судитимуть десятьох бойовиків, які воювали на боці рф

Жителі Донецької та Луганської областей перейшли на бік рф та вступили до незаконних збройних формувань.

У Львові судитимуть десятьох громадян України, які воювали на стороні рф. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Як встановило слідство, мешканці Донецької та Луганської областей під час повномасштабного вторгнення рф в Україну добровільно перейшли на бік ворога. Вони вступили до незаконних збройних формувань «народної міліції» терористичних організацій «днр» та «лнр».

Чоловіки пройшли військову підготовку та здобули навички користування зброєю, опанували тактику ведення бою, здійснення штурму, наступу, відступу. Отримавши зброю та амуніцію, вони надавали допомогу у проведенні підривної діяльності проти України у складі збройних сил рф.

Окрім цього, один із обвинувачених був мобілізований з «Торезької виправної колонії №28» (Донецька область) за вказівкою керівництва колонії. Таким чином останнього було амністовано, задля виконання «боргу» перед державою-окупантом.

Чоловік проходив службу в складі 100-ї окремої мотострілкової бригади 1-го армійського корпусу (в/ч 08826) на посаді стрільця.

З початку повномасштабної війни вони воювали в населених пунктах Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Запорізької областей.

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