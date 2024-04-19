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Посадовиця інституту НААН погоріла на хабарі у $21 000

00:08, 19 квітня 2024
Заступниця директора інституту НААН діяла у змові з двома знайомими, яких залучила для одержання хабаря.
Посадовиця інституту НААН погоріла на хабарі у $21 000
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На Київщині правоохоронці викрили та повідомили про підозру заступнику директора одного з інститутів НААН України за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди і двом особам у пособництві в її одержанні.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, посадовиця вимагала від голови фермерського господарства 21200 доларів США.

Цю суму фермер мав сплатити за здійснення розрахунків по минулорічному договору з оброблення 453 га належної інституту землі та можливість укласти договір її оренди на поточний рік.

Заступниця директора інституту діяла у змові з двома знайомими, яких залучила для одержання хабаря.

Підозрюваних затримали після одержання неправомірної вигоди. За клопотанням прокуратури суд застосував до них запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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