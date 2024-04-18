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В Україні можуть знову відключати світло: Укренерго анонсує графіки обмежень для промисловості

17:40, 18 квітня 2024
В період проведення ремонтної кампанії на електростанціях Укренерго може обмежувати споживання електроенергії для промисловості.
В Україні можуть знову відключати світло: Укренерго анонсує графіки обмежень для промисловості
Фото: Харківобленерго
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НЕК "Укренерго" буде змушене застосовувати графіки обмеження споживання електроенергії для промисловості, якщо в системі виникне дефіцит під час проведення ремонтних робіт на електростанціях навесні та влітку цього року. Про це повідомив глава компанії Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що українська енергосистема після значного руйнування генерації внаслідок російських атак уже ввійшла в період ремонтної кампанії на електростанціях, зокрема атомних, і дедалі більшу кількість генерувальних потужностей необхідно буде виводити в ремонт упродовж весни та літа.

Відтак, час від часу в енергосистемі виникатиме дефіцит.

Кудрицький сказав, що Укренерго планує його покривати за рахунок імпорту електроенергії з Європи, а за умови його недостатності залучатиме аварійну допомогу із сусідніх країн або застосовуватиме певні графіки обмеження споживання для промисловості.

"Іноді дефіцит може навіть перевищувати фізичну спроможність української енергосистеми імпортувати електрику з Європи. У такій ситуації, скільки б ми не попросили аварійної допомоги і скільки б не залучили імпорту, цього все одно може не вистачити. У цих ситуаціях можуть бути застосовані як додатковий засіб збалансування енергосистеми вже обмеження споживачів", – пояснив Кудрицький.

Водночас він заявив, що зараз в Україні не передбачається використання обмежень у електропостачанні для населення.

"Наразі ми не плануємо застосовувати графіки, які б призвели до відключення побутових споживачів. Це не стосується, на жаль Харкова, де є своя особлива ситуація з пошкодженням практично всіх енергооб'єктів міста, однак у всіх інших регіонах ми не плануємо залучати побутових споживачів до обмежень", – сказав Кудрицький. 

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