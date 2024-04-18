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ЄСПЛ відхилив скаргу російського співака Кіркорова щодо заборони для нього в'їзду в Литву

17:49, 18 квітня 2024
Литовська влада від 2021 року заборонила йому в’їзд до Литви з міркувань нацбезпеки.
ЄСПЛ відхилив скаргу російського співака Кіркорова щодо заборони для нього в'їзду в Литву
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У четвер, 18 квітня, Європейський суд з прав людини визнав неприйнятною скаргу російського співака Філіпа Кіркорова щодо рішення влади Литви заборонити йому в’їзд в країну.

Як повідомила «Українська правда» з посиланням на рішення ЄСПЛ, суд відхилив як неприйнятну скаргу російського артиста Філіпа Кіркорова, який має громадянство росії і Болгарії, на рішення литовської влади від 2021 року заборонити йому в’їзд до Литви з міркувань нацбезпеки. Це рішення є фінальним.

Суд вирішив, що рішення Литви мало під собою легітимне підґрунтя і за національним, і за європейським законодавством.

«В цілому Суд дійшов висновку, що оцінка литовської влади, заснована на заявах та діях позивача, не була свавільною чи необґрунтованою. Зокрема, позивач відкрито казав, що підтримує дії росії щодо Криму і казав про себе, що є представником владіміра путіна на сцені», – зауважують у комюніке.

ЄСПЛ вирішив, що матеріали справи не дають підстав вважати, що литовські суди – де Кіркоров оскаржував рішення – помилково оцінили факти чи упереджено застосовувати законодавство. Суд погодився з литовськими судами у тому, що заборона в’їзду для російського співака не була непропорційною, та врахував, що його права як громадянина країни-члена ЄС (Болгарії) лише частково обмежені – забороною в’їзду до Литви, з якою він не має тісних зв’язків. 

Також Суд зауважив, що Кіркоров ще не вичерпав можливості для оскарження у національних судах збитків, яких він зазнав через скасовані концерти. 

Суд у рішенні врахував також те, що і Сейм Литви, і Європарламент визнають необхідність викривати російську дезінформацію і пропаганду. 

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