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В Украине могут снова отключать свет: Укрэнерго анонсирует графики ограничений для промышленности

17:40, 18 апреля 2024
В период проведения ремонтной компании на электростанциях Укрэнерго может ограничивать потребление электроэнергии для промышленности.
В Украине могут снова отключать свет: Укрэнерго анонсирует графики ограничений для промышленности
Фото: Харьковоблэнерго
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НЭК "Укрэнерго" будет вынуждена применять графики ограничения потребления электроэнергии для промышленности, если в системе возникнет дефицит во время проведения ремонтных работ на электростанциях весной и летом этого года. Об этом сообщил глава компании Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

Он отметил, что украинская энергосистема после значительного разрушения генерации в результате российских атак уже вошла в период ремонтной кампании на электростанциях, в том числе атомных, и все большее количество генерирующих мощностей необходимо будет выводить в ремонт в течение весны и лета.

Следовательно, время от времени в энергосистеме будет возникать дефицит.

Кудрицкий сказал, что Укрэнерго планирует его покрывать за счет импорта электроэнергии из Европы, а при его недостаточности будет привлекать аварийную помощь из соседних стран или применять определенные графики ограничения потребления для промышленности.

"Иногда дефицит может даже превышать физическую способность украинской энергосистемы импортировать электричество из Европы. В такой ситуации, сколько бы мы ни попросили аварийной помощи и сколько бы ни привлекли импорта, этого все равно может не хватить. В этих ситуациях могут быть применены как дополнительное средство сбалансирования энергосистемы уже ограничение потребителей", – объяснил Кудрицкий.

В то же время, он заявил, что сейчас в Украине не предусматривается использование ограничений в электроснабжении для населения.

"Сейчас мы не планируем применять графики, которые привели бы к отключению бытовых потребителей. Это не касается, к сожалению Харькова, где есть своя особая ситуация с повреждением практически всех энергообъектов города, однако во всех других регионах мы не планируем привлекать бытовых потребителей к ограничениям", – сказал Кудрицкий.

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