Чиновница института НААН сгорела на взятке в $21 000

Заместитель директора института НААН действовала в сговоре с двумя знакомыми, которых привлекла для получения взятки.

В Киевской области правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении заместителю директора одного из институтов НААН Украины по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды и двум лицам в пособничестве в ее получении.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, чиновник требовала от председателя фермерского хозяйства 21200 долларов США.

Эту сумму фермер должен был оплатить за расчеты по прошлогоднему договору по обработке 453 га надлежащей института земли и возможность заключить договор ее аренды на текущий год.

Заместитель директора института действовала в сговоре с двумя знакомыми, которых привлекла для получения взятки.

Подозреваемые были задержаны после получения неправомерной выгоды. По ходатайству прокуратуры суд применил к ним меры пресечения в виде содержания под стражей.

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