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Во Львове будут судить десятерых боевиков, воевавших на стороне рф

23:50, 18 апреля 2024
Жители Донецкой и Луганской областей перешли на сторону рф и вступили в незаконные вооруженные формирования.
Во Львове будут судить десятерых боевиков, воевавших на стороне рф
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Во Львове будут судить десять граждан Украины, которые воевали на стороне России. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как установило следствие, жители Донецкой и Луганской областей во время полномасштабного вторжения рф в Украину добровольно перешли на сторону неприятеля. Они вступили в незаконные вооруженные формирования «народной милиции» террористических организаций «днр» и «лнр».

Мужчины прошли военную подготовку и получили навыки использования оружия, овладели тактикой ведения боя, осуществления штурма, наступления, отступления. Получив оружие и амуницию, они оказывали помощь в проведении взрывной деятельности против Украины в составе вооруженных сил рф.

Кроме того, один из обвиняемых был мобилизован из «Торезской исправительной колонии №28» (Донецкая область) по указанию руководства колонии. Таким образом, последний был амнистирован, для выполнения «долга» перед государством-оккупантом.

Муж проходил службу в составе 100-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса (в/ч 08826) в должности стрелка.

С начала полномасштабной войны они сражались в населенных пунктах Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской и Запорожской областей.

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