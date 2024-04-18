TikTok заблокировал первые 24 сомнительных аккаунта – ЦПД при СНБО

В ЦПД заявили о блокировке ряда каналов в TikTok.

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В Украине стартовал процесс блокирования инструментов распространения российской дезинформации в соцсети TikTok. Как сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, уже заблокировано 24 канала, которые продвигали пророссийские нарративы.

В то же время, там отметили, что работа над блокировкой сомнительных каналов и обнаружением новых продолжается.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, Центр противодействия дезинформации начал официальное сотрудничество с администрацией соцсети TikTok, чтобы противостоять распространению российской пропаганды на платформе. Об этом сообщает ЦПД.

«Если вам известны ТиkTok-каналы, которые ведут подрывную деятельность против Украины, и вы хотите присоединиться к очистке украинского информационного пространства от российского мусора, присылайте ссылку на вражеские ресурсы по электронному адресу [email protected]», – добавили в Центре.

Потом заместительница руководителя ЦПД Алина Бондарчук сообщила, что уже наработана модель реагирования на сомнительные аккаунты и их начнут блокировать «совсем скоро».

Как писала «Судебно-юридическая газета», народные депутаты от разных фракций в законопроекте о регулировании Telegram предлагают выдвинуть требования к соцсети.

Это следует из зарегистрированного законопроекта 11115, о котором ранее писала «Судебно-юридическая газета». В частности, Telegram обяжут по требованию Национального совета раскрывать структуру собственности, а также источники финансирования, назначить своего представителя в Украине, запрещать распространение определенной информации, обеспечивать право на ответ и т.д.

Также стало известно, что при обсуждении законопроекта 11115, который может урегулировать Telegram и публикуемый в этой сети контент, инициаторы выдвигают идею сделать это по принципу Facebook.

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