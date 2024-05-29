Авто, що стоять на обліку у ТЦК, заборонили переміщати до інших областей – Кабмін просять врегулювати порядок застосовування норми закону про мобілізацію

Кабмін просять звернути увагу на відсутність підзаконного акту, яким деталізується норма закону про мобілізацію щодо заборони переміщення авто, які перебувають на військовому обліку у ТЦК, до інших областей.

Джерело фото: uainfo.org

Як раніше писала «Судово-юридична газета», переміщувати автомобілі, які стоять на обліку в ТЦК, до інших областей чи продавати їх заборонено. Відповідні зміни передбачає закон про посилення мобілізації №3633-IX (законопроект 10449), який набув сили 18 травня.

Так, стаття 6 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» відтепер викладена у новій редакції.

Відповідно до неї з моменту оголошення загальної мобілізації транспортні засоби, які призначені для доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань в особливий період та перебувають на військовому обліку у ТЦК, забороняється відправляти за межі території України та до інших областей, передавати права власності на них юридичним особам або громадянам, в оренду (лізинг), надавати їх як предмет застави для виконання зобов’язань за договорами про надання кредиту та гарантії перед банківською установою, а також вчиняти інші дії, що унеможливлюють передачу таких транспортних засобів Збройним Силам України та іншим військовим формуванням.

Відправлення таких транспортних засобів під час загальної мобілізації до суміжних областей дозволяється після повідомлення ТЦК про місце перебування транспортних засобів на строк не більше одного місяця.

Порядок виконання військово-транспортного обов’язку, норми безоплатного залучення, вилучення та примусового відчуження транспортних засобів і техніки на період мобілізації та у воєнний час визначаються Кабміном.

Однак, як вказує народний депутат від «Слуги народу», член Комітету Верховної Ради з питань правової політики Ігор Фріс у своєму зверненні до Кабміну, станом на даний час Уряд не прийняв підзаконний нормативно-правовий акт в частині визначення порядку виконання військово-транспортного обов’язку, що може ускладнити ведення господарської діяльності.

Таким чином, він звернувся до Кабміну, аби там надали роз’яснення щодо порядку відправлення за межі території України та до інших областей транспортних засобів, які перебувають у ТЦК на обліку, а також – вжили заходів щодо підзаконного врегулювання цього питання.

Нагадаємо, новим законом про мобілізацію визначено, що військово-транспортний обов’язок установлюється з метою задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань на особливий період транспортними засобами (у тому числі водними) і технікою і поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, у тому числі на залізниці, порти, пристані, аеропорти, нафтобази, автозаправні станції дорожнього господарства та інші підприємства, установи і організації, які забезпечують експлуатацію транспортних засобів, а також на громадян - власників транспортних засобів.

Тобто, не лише бізнес, але й звичайні власники авто підпадають під дію нового закону, незалежно від статі та відношення до військового обов’язку.

Не підлягає передачі Збройним Силам України, іншим військовим формуванням транспортний засіб, що належить на праві власності громадянину, у разі відсутності у нього права власності на інші транспортні засоби.

Обсяги транспортних засобів за типами та марками, що планується залучити під час мобілізації, для підприємств усіх форм власності встановлять місцеві державні адміністрації за поданням ТЦК, яке, в свою чергу, отримає відомості про автомобілі юридичних осіб та громадян від МВС. Йдеться про авто, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань в рамках виконання підприємствами та громадянами військово-транспортного обов’язку.

До Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» вводиться нове поняття – частковий наряд.

Частковий наряд — це розпорядчий документ голови місцевої держадміністрації, в якому встановлено під час мобілізації для керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а також суб’єктів господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності завдання з передачі ЗСУ, іншим військовим формуванням визначених транспортних засобів і спеціальної техніки, пункти збору та строки передачі.

Відповідно встановлюється, що підприємства, установи і організації зобов’язані забезпечувати в разі мобілізації доставку транспортних засобів та техніки на збірні пункти та у військові частини у строк та місце, зазначені в частковому наряді.

Норми безоплатного залучення, вилучення та примусового відчуження транспортних засобів і техніки визначаються у відсотках за підприємством (установою, організацією) за галузями національної економіки.

Порядок відшкодування державою вартості майна чи збитків, яких зазнають юрособи і громадяни внаслідок вилучення у них чи примусового відчуження транспортних засобів, визначається законом.

Виконання військово-транспортного обов’язку здійснюється згідно з Мобілізаційним планом України шляхом безоплатного залучення транспортних засобів підприємств, установ та організацій усіх форм власності для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань на умовах їх повернення власникам після оголошення демобілізації.

Обсяги транспортних засобів за типами та марками, що планується залучити під час мобілізації, для підприємств, установ та організацій усіх форм власності встановлюються згідно з Мобілізаційним планом України місцевими державними адміністраціями за поданням ТЦК.

Залучення транспортних засобів здійснюється ТЦК, Центральним управлінням або регіональними органами СБУ, відповідними підрозділами розвідувальних органів України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями.

Приймання-передача транспортних засобів, залучених під час мобілізації, та їх повернення після оголошення демобілізації здійснюються на підставі актів приймання-передачі, в яких зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкову (балансову) вартість та інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби.

Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації.

Порядок компенсації шкоди, завданої транспортним засобам внаслідок їх залучення під час мобілізації, визначається Кабміном.

МВС у порядку, встановленому Урядом, забезпечує подання до ТЦК відомостей про зареєстровані транспортні засоби, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

Відповідні дані про водні транспортні засоби, а також про трактори, сільськогосподарську техніку передають до ТЦК також Мініфраструктури, Держпродспоживслужба та інші.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», якщо підприємці будуть ігнорувати законодавство про військовий облік, їх штрафуватимуть до 59,5 тисяч грн. А громадян – до 22,5 тисяч грн. Відповідний законопроект про збільшення штрафів 10379 Президент підписав 17 травня.

Автор: Наталя Мамченко

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