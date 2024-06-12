Заява Олафа Шольца спантеличила соцмережі, однак Україна не експортує і не планує експорт електроенергії за кордон

Як раніше пояснювали в «Укренерго», не слід плутати технічні перетоки з комерційним експортом.

Під час Конференції з відновлення (Ukraine Recovery Conference 2024) у Берліні 11 червня Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив:

«З того часу, як ми з’єднали наші мережі у березні 2022 року, Україна експортує надлишкову електроенергію в ЄС, і таким чином докладається до нашої енергетичної безпеки. І це робить очевидним – те, що стосується частини відновлення України загалом – воно несе користь усім залученим».

Відповідний переклад його виступу з німецької опублікований на офіційному Youtube-каналі Офісу Президента України (14 хв 30 секунд).

Відповідний виступ також опубліковано на офіційному сайті Канцлера: «Seit unsere Stromnetze im März 2022 verbunden wurden, hat die Ukraine immer wieder überschüssigen Strom in die EU exportiert und damit auch zur Energiesicherheit bei uns beigetragen. Daran wird deutlich, was auch für den Wiederaufbau der Ukraine insgesamt gilt: Er nützt allen Beteiligten!»

Користувачі соціальних мереж, вочевидь, сприйняли таку заяву як факт експорту електроенергії.

Однак, як раніше, 6 червня, пояснювало «Укренерго», це не так.

«Експорт електроенергії не здійснюється в жодну країну та не планується» - зазначало «Укренерго».

Далі наводимо роз’яснення.

«Ви стверджуєте, що Україна не експортує електроенергію. Де можна перевірити, що електроенергія з України зараз справді не продається за кордон?



Після масованих ракетно-дронових атак ворога у березні-травні - в Україні пошкоджені всі великі теплові та гідроелектростанції. Їхні можливості виробляти електроенергію значно знизились. А потреби споживачів залишились на тому ж рівні, що й до атак. Тому всі доступні потужності вітчизняних електростанцій зараз працюють винятково для покриття внутрішнього споживання - відповідно експорт електроенергії за межі України не здійснюється.



Дані про відсутність продажу Україною електроенергії можна подивитись по кожній окремій країні, з якими наша держава межує.



Але ж у відкритих джерелах також легко можна знайти дані про те, що електроенергія з України таки надходить в мережі інших держав. Як ви це поясните?



Українська енергосистема є частиною європейської енергомережі. Коли енергосистеми з'єднані між собою (так, як українська, молдовська, румунська, угорська, словацька і польська), між ними існують технічні перетоки. Це природне явище, обумовлене законами фізики. Як правило, ці перетоки незначні. Але завжди погодинний баланс близький до нуля: скільки йде за кордон – стільки одразу ж повертається в Україну.



Дехто, помилково чи цілеспрямовано, плутає ці технічні перетоки з комерційним експортом, не розуміючи, як працює об’єднана енергосистема. На сайті ENTSO-E можна переконатись, подивившись на сторінку «Scheduled Commercial Exchanges» (Комерційний експорт), вкладка «Border - Country: з України електроенергія не продається - там всюди стоїть «0».

Польські медіа писали, що Україна надавала аварійну допомогу їхній енергосистемі. Як таке можливо, якщо у нас - дефіцит?



Справді, у травні, на запит оператора енергосистеми Польщі, «Укренерго» кілька разів надавало аварійну допомогу польській енергосистемі. Але йшлось не про передачу електроенергії у польські мережі, а навпаки - про терміновий прийом українською енергосистемою надлишків із Польщі.



В умовах ясної погоди, польські сонячні електростанції виробляли більше електроенергії, ніж її могли використати місцеві споживачі. В умовах дефіциту в українській енергосистемі - НЕК «Укренерго» прийняло надлишки. Це дозволило, в сукупності з імпортом та активною роботою українських СЕС, уникнути відключень в денні години наприкінці травня».

Автор: Наталя Мамченко

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