Заявление Олафа Шольца озадачило соцсети, однако Украина не экспортирует и не планирует экспорт электроэнергии за границу

Как ранее объясняли в «Укрэнерго», не следует путать технические перетоки с коммерческим экспортом.

Во время Конференции по восстановлению (Ukraine Recovery Conference 2024) в Берлине 11 июня Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил:

«С тех пор как мы соединили наши сети в марте 2022 года, Украина экспортирует избыточную электроэнергию в ЕС, и таким образом прилагается к нашей энергетической безопасности. И это делает очевидным – что касается части восстановления Украины в целом – оно несет пользу всем привлеченным».

Соответствующий перевод его выступления с немецкого опубликован на официальном Youtube-канале Офиса Президента Украины (14 мин. 30 секунд).

Соответствующее выступление также опубликовано на официальном сайте Канцлера: «Seit unsere Stromnetze im März 2022 verbunden wurden, hat die Ukraine immer wieder überschüssigen Strom in die EU exportiert und damit auch zur Energiesicherheit bei uns beigetragen. Daran wird deutlich, was auch für den Wiederaufbau der Ukraine insgesamt gilt: Er nützt allen Beteiligten!»

Пользователи социальных сетей, очевидно, восприняли такое заявление как факт экспорта электроэнергии.

Однако, как раньше, 6 июня, объясняло Укрэнерго, это не так.

«Экспорт электроэнергии не осуществляется ни в одну страну и не планируется» - отмечало «Укрэнерго».

Далее приводим разъяснения.

«Вы утверждаете, что Украина не экспортирует электроэнергию. Где можно проверить, что электроэнергия из Украины сейчас действительно не продается за границу?

После массированных ракетно-дроновых атак врага в марте-мае – в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Их возможности производить электроэнергию значительно снизились. А потребности потребителей остались на том же уровне, что и до атак. Поэтому все доступные мощности отечественных электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления – соответственно, экспорт электроэнергии за пределы Украины не осуществляется.

Данные об отсутствии продаж Украины электроэнергии можно посмотреть по каждой отдельной стране, с которыми наше государство граничит.

Но ведь в открытых источниках также легко можно найти данные о том, что электроэнергия из Украины поступает в сети других государств. Как вы это объясните?

Украинская энергосистема является частью европейской сети. Когда энергосистемы соединены между собой (так как украинская, молдавская, румынская, венгерская, словацкая и польская), между ними существуют технические перетоки. Это природное явление, обусловленное законами физики. Как правило, эти перетоки незначительны. Но всегда почасовой баланс близок к нулю: сколько уходит за границу – столько сразу возвращается в Украину.

Некоторые, ошибочно или целенаправленно, путают эти технические перетоки с коммерческим экспортом, не понимая, как работает объединенная энергосистема. На сайте ENTSO-E можно убедиться, посмотрев на страницу «Scheduled Commercial Exchanges» (Коммерческий экспорт), вкладка «Border – Country: из Украины электроэнергия не продается – там везде стоит «0».

Польские медиа писали, что Украина оказывала аварийную помощь их энергосистеме. Как такое возможно, если у нас – дефицит?

Действительно, в мае, по запросу оператора энергосистемы Польши, «Укрэнерго» несколько раз оказывало аварийную помощь польской энергосистеме. Речь шла не о передаче электроэнергии в польские сети, а наоборот - о срочном приеме украинской энергосистемой излишков из Польши.

В условиях ясной погоды польские солнечные электростанции производили больше электроэнергии, чем ее могли использовать местные потребители. В условиях дефицита в украинской энергосистеме – НЭК «Укрэнерго» приняло излишки. Это позволило в совокупности с импортом и активной работой украинских СЭС избежать отключений в дневные часы в конце мая».

Автор: Наталья Мамченко

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