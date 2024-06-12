Столтенберг ожидает, что на саммите НАТО согласуют более четкие формулировки относительно членства Украины

Йенс Столтенберг выразил надежду, что страны-члены Альянса согласуют «сильную формулировку» относительно членства Украины.

Фото: armyinform.com.ua

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что на запланированном на июль саммите Альянса в Вашингтоне согласуют более «четкие» формулировки относительно членства Украины в НАТО. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Брюсселе.

Столтенберг выразил надежду, что в Вашингтоне страны-члены Альянса согласуют «сильную формулировку» относительно членства Украины.

«Не мне вдаваться в детали точных формулировок, но я ожидаю, что формулировки будут еще более четкими в нашем обязательстве, что Украина станет членом Альянса», – отметил генсек НАТО.

Также Йенс Столтенберг рассчитывает, что союзники сделают важные объявления в период до саммита и на саммите по предоставлению большего количества военной техники: противовоздушной обороны, артиллерии, ракет, «которые срочно необходимы для обеспечения победы Украины».

«Без этого, конечно, не может быть и речи о членстве в Альянсе», - добавил он.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует создать должность специального посланника альянса в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.