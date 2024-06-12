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Столтенберг очікує, що на саміті НАТО погодять чіткіші формулювання щодо членства України

20:17, 12 червня 2024
Єнс  Столтенберг висловив сподівання, що країни-члени Альянсу погодять «сильне формулювання» щодо членства України.
Столтенберг очікує, що на саміті НАТО погодять чіткіші формулювання щодо членства України
Фото: armyinform.com.ua
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Генсек НАТО Єнс Столтенберг очікує, що на саміті Альянсу у Вашингтоні, який заплановано на липень, погодять «чіткіші» формулювання щодо членства України у НАТО. Про це він сказав під час пресконференції у Брюсселі.

Столтенберг сподівається, що у Вашингтоні країни-члени Альянсу погодять «сильне формулювання» щодо членства України.

«Не мені вдаватися в деталі точних формулювань, але я очікую, що формулювання будуть ще чіткішими в нашому зобов'язанні, що Україна стане членом Альянсу», – зазначив генсек НАТО.

Також Єнс Столтенберг розраховує, що союзники зроблять важливі оголошення в період до саміту і на саміті щодо надання більшої кількості військової техніки: протиповітряної оборони, артилерії, ракет, «які терміново необхідні для забезпечення перемоги України».

«Без цього, звичайно, не може бути й мови про членство в Альянсі», – додав він.

Раніше ми писали, що НАТО планує створити посаду спеціального посланника альянсу в Україні.

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