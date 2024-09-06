Невідображення в ЄРДР процесуального рішення прокурора не може свідчити про його об’єктивну відсутність – Верховний Суд

Прокурор стверджував, що суд безпідставно ототожнив поняття прийняття процесуальних рішень з поняттям їх обліку в ЄРДР, а невідображення прийнятого під час досудового розслідування процесуального рішення в ЄРДР не може свідчити про його відсутність в цілому.

Неналежне ведення ЄРДР, невідображення в ньому прийнятого під час досудового розслідування процесуального рішення, яким у провадженні, що переглядається касаційним судом, є постанова прокурора про зупинення досудового розслідування, не може свідчити про його об’єктивну відсутність загалом, оскільки такий Реєстр є відповідною інформаційною базою.

Наявні в ЄРДР відомості є похідними від процесуальних рішень прокурора, вони не можуть бути використані для встановлення або спростування факту постановлення або непостановлення прокурором певного процесуального рішення у кримінальному провадженні. На це вказав Касаційний кримінальний суд у постанові від 11 липня 2024 року по справі 757/21858/22.

Позиції судів

Місцевий суд закрив кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 265 КК на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК у зв’язку із тим, що після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК. Апеляційний суд залишив без зміни цю ухвалу.

У касаційній скарзі прокурор стверджує, що суд безпідставно ототожнив поняття прийняття процесуальних рішень з поняттям їх обліку в ЄРДР, що мають різні завдання та мету, оскільки невідображення прийнятого під час досудового розслідування процесуального рішення в ЄРДР не може свідчити про його відсутність в цілому.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд скасував рішення судів попередніх інстанцій та призначив новий розгляд у суді першої інстанції.

ККС вважає, що як судом першої, так і апеляційної інстанції невірно трактовано судову практику, що призвело до передчасного висновку про необхідність закриття кримінального провадження у зв’язку з пропуском прокурором процесуального строку звернення до суду з обвинувальним актом.

Крім того, суд першої інстанції мотивував своє рішення тим, що постанови слідчого та прокурора не внесені в ЄРДР, а отже, на думку суду, це є істотне порушення процесуального закону.

ЄРДР є лише електронною базою даних, відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних, які використовуються для формування звітності, а також надання інформації про відомості, внесені до Реєстру, з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства та законодавства, яким урегульовано питання захисту персональних даних та доступу до інформації з обмеженим доступом.

Таким чином, витяг з ЄРДР не є процесуальним рішенням, а отже, не породжує жодних правових наслідків.

ККС констатує, що певне процесуальне рішення, винесене під час досудового розслідування, має прийматися у формі, яка повинна відповідати визначеним кримінальним процесуальним законом вимогам до цього процесуального рішення.

Водночас витяг з ЄРДР не може замінити такого процесуального рішення. Тобто, наявні в ЄРДР відомості є похідними від процесуальних рішень прокурора, вони не можуть бути використані для встановлення або спростування факту винесення або не винесення прокурором певного процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Тому, неналежне ведення ЄРДР, невідображення в ньому прийнятого під час досудового розслідування процесуального рішення, яким у провадженні, що переглядається касаційним судом, є постанова прокурора про зупинення досудового розслідування, не може свідчити про його об’єктивну відсутність в цілому, оскільки такий реєстр становить собою відповідну інформаційну базу.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.