Неотражение в ЕРДР процессуального решения прокурора не может свидетельствовать о его объективном отсутствии – Верховный Суд

Прокурор утверждал, что суд безосновательно отождествил понятие принятия процессуальных решений с понятием их учета в ЕРДР, а неотражение принятого в ходе досудебного расследования процессуального решения в ЕРДР не может свидетельствовать о его отсутствии в целом.

Ненадлежащее ведение ЕРДР, неотражение в нем принятого в ходе досудебного расследования процессуального решения, которым в производстве, которое пересматривается кассационным судом, является постановление прокурора об остановке досудебного расследования, не может свидетельствовать о его объективном отсутствии в целом, поскольку такой Реестр является соответствующей информационной базой.

Имеющиеся в ЕРДР сведения производны от процессуальных решений прокурора, они не могут быть использованы для установления или опровержения факта постановления или непостановления прокурором определенного процессуального решения в уголовном производстве. Об этом указал Кассационный уголовный суд в постановлении от 11 июля 2024 года по делу 757/21858/22.

Позиции судов

Местный суд закрыл уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1, ч. 3 ст. 265 УК на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК в связи с тем, что после сообщения лицу о подозрении истек срок досудебного расследования, определенный ст. 219 УПК. Апелляционный суд оставил без изменения это определение.

В кассационной жалобе прокурор утверждает, что суд безосновательно отождествил понятие принятия процессуальных решений с понятием их учета в ЕРДР, имеющих различные задачи и цели, поскольку неотражение принятого в ходе досудебного расследования процессуального решения в ЕРДР не может свидетельствовать о его отсутствии в целом.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд отменил решения судов предыдущих инстанций и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции.

КУС считает, что как судом первой, так и апелляционной инстанции неверно трактована судебная практика, что привело к преждевременному выводу о необходимости закрытия уголовного производства в связи с пропуском прокурором процессуального срока обращения в суд с обвинительным актом.

Кроме того, суд первой инстанции мотивировал свое решение тем, что постановления следователя и прокурора не внесены в ЕРДР, а следовательно, по мнению суда, это существенное нарушение процессуального закона.

ЕРДР является лишь электронной базой данных, в соответствии с которой осуществляется сбор, хранение, защита, учет, поиск, обобщение данных, используемых для формирования отчетности, а также предоставление информации о сведениях, внесенных в Реестр, с соблюдением требований уголовного процессуального законодательства и законодательства, которым урегулированы вопросы защиты персональных данных и доступа к информации с ограниченным доступом.

Таким образом, выписка из ЕРДР не является процессуальным решением, а следовательно, не порождает никаких правовых последствий.

КУС констатирует, что определенное процессуальное решение, вынесенное в ходе досудебного расследования, должно приниматься в форме, которая должна отвечать определенным уголовным процессуальным законом требованиям к этому процессуальному решению.

В то же время выписка из ЕРДР не может заменить такого процессуального решения. То есть, имеющиеся в ЕРДР сведения производны от процессуальных решений прокурора, они не могут быть использованы для установления или опровержения факта вынесения или не вынесения прокурором определенного процессуального решения в уголовном производстве.

Поэтому, ненадлежащее ведение ЕРДР, неотражение в нем принятого в ходе досудебного расследования процессуального решения, которым в производстве, пересматриваемом кассационным судом, есть постановление прокурора об остановке досудебного расследования, не может свидетельствовать о его объективном отсутствии в целом, поскольку такой реестр составляет собой соответствующую информационную базу.

Автор: Наталья Мамченко

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