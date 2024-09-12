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До Цивільного кодексу пропонують увести окреме поняття — споживчий договір

12:21, 12 вересня 2024
Автори законопроекту вважають, що споживач досить часто перебуває в гіршому становищі, ніж його контрагент, враховуючи фактичну нерівність сторін споживчого договору.
До Цивільного кодексу пропонують увести окреме поняття — споживчий договір
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До Цивільного кодексу пропонується ввести окремі положення про споживчий договір. Відповідний законопроект 12021 6 вересня зареєстрували у Верховній Раді.

А саме, доповнити ЦК новою статтею 633-1, за якою за споживчим договором одна сторона, яка здійснює господарську діяльність, зобов'язується продати товар, надати послугу, виконати роботу чи передати майно в тимчасове користування другій стороні – фізичній особі – споживачу для задоволення її особистих, сімейних чи домашніх потреб, не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, незалежною професійною діяльністю чи діяльністю найманого працівника, а фізична особа – споживач зобов'язується оплатити таке майно (товари), роботи чи послуги. Споживчим договором також вважається домовленість сторін, за якою сторона, яка здійснює господарську діяльність, зобов'язується продати товар, надати послугу чи виконати роботу на користь другої сторони – фізичної особи – споживача для задоволення її особистих, сімейних чи домашніх потреб, не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, незалежною професійною діяльністю чи діяльністю найманого працівника, а фізична особа – споживач зобов'язується надати свої персональні дані.

Крім того пропонується уточнити суб'єктний складу публічного договору, оскільки, як дозволяє встановити аналіз Цивільного кодексу України, стороною публічного договору може бути не лише споживач, як фізична особа, але й загалом фізичні та юридичні особи. На думку авторів, це відповідатиме конституційному принципу рівності суб'єктів права власності перед законом.

«Договірне регулювання споживчих відносин на сьогодні є доволі важливим, оскільки значна частина ринку товарів, робіт і послуг реалізуються саме для фізичних осіб – споживачів. Водночас у таких договірних відносинах споживач досить часто перебуває в гіршому становищі ніж його контрагент, враховуючи фактичну нерівність сторін споживчого договору. За таких умов споживач повинен бути належним чином захищений» - зазначають автори, серед яких народні депутати Іван Калаур, Володимир Ватрас та інші.

На їх думку, такий підхід відповідає європейським прагненням України та, зокрема, врахований у новому Законі «Про захист прав споживачів» від 10.06.2023 № 3153-IX, який спрямований на імплементацію acquis communautaire.

Наразі ЦК не містить окремих положень щодо споживчого договору.

Автор: Наталя Мамченко 

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