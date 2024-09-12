В Гражданский кодекс предлагают ввести отдельное понятие – потребительский договор

Авторы законопроекта считают, что потребитель довольно часто находится в худшем положении, чем его контрагент, учитывая фактическое неравенство сторон потребительского договора.

В Гражданский кодекс предлагается ввести отдельные положения о потребительском договоре. Соответствующий законопроект 12021 6 сентября зарегистрировали в Верховной Раде.

А именно, дополнить ГК новой статьей 633-1, согласно которой по потребительскому договору одна сторона, осуществляющая хозяйственную деятельность, обязуется продать товар, предоставить услугу, выполнить работу или передать имущество во временное пользование другой стороне – физическому лицу – потребителю для удовлетворения ее личных, семейных или домашних нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, независимой профессиональной деятельностью или деятельностью наемного работника, а физическое лицо – потребитель обязуется оплатить такое имущество (товары), работы или услуги. Потребительским договором также считается договоренность сторон, по которой сторона, осуществляющая хозяйственную деятельность, обязуется продать товар, предоставить услугу или выполнить работу в пользу другой стороны – физического лица – потребителя для удовлетворения его личных, семейных или домашних нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, независимой профессиональной деятельностью или деятельностью наемного работника, а физическое лицо – потребитель обязуется предоставить свои персональные данные.

Кроме того, предлагается уточнить субъектный состав публичного договора, поскольку, как позволяет установить анализ Гражданского кодекса Украины, стороной публичного договора может быть не только потребитель, как физическое лицо, но и в целом физические и юридические лица. По мнению авторов, это будет соответствовать конституционному принципу равенства субъектов права собственности перед законом.

«Договорное регулирование потребительских отношений на сегодняшний день достаточно важно, поскольку значительная часть рынка товаров, работ и услуг реализуются именно для физических лиц – потребителей. В то же время в таких договорных отношениях потребитель довольно часто находится в худшем положении, чем его контрагент, учитывая фактическое неравенство сторон потребительского договора. В таких условиях потребитель должен быть должным образом защищен» - отмечают авторы, среди которых народные депутаты Иван Калаур, Владимир Ватрас и другие.

По их мнению, такой подход отвечает европейским стремлениям Украины и в частности учтен в новом Законе «О защите прав потребителей» от 10.06.2023 № 3153-IX, который направлен на имплементацию acquis communautaire.

В настоящее время ГК не содержит отдельных положений по потребительскому договору.

Автор: Наталья Мамченко

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