Кабмін затвердив новий порядок зарплат для членів наглядових рад держпідприємств – вони будуть залежати від результатів фінансово-господарської діяльності

Для незалежних членів наглядової ради їх відповідність вимогам щодо незалежності не може бути підставою для збільшення розміру їх винагороди.

Фото: reform.energy

Уряд постановою №1369 затвердив Політику винагороди членів наглядових рад державних унітарних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% відсотків акцій (часток) належать державі.

Встановлення винагороди членам наглядових рад буде здійснюватися з урахуванням результатів фінансово-господарської діяльності підприємств і товариств та є невід’ємною частиною Політики державної власності. При цьому вона не поширюється на управління банками.

Як зазначено у постанові, винагорода має відповідати ефективності діяльності члена наглядової ради, а також складності управління підприємством, товариством з урахуванням його фінансових показників, результатів фінансово-господарської діяльності. Вона не повинна бути вищою, ніж потрібно для залучення члена наглядової ради із знаннями та професійним досвідом.

Член НР має право на отримання виключно фіксованої винагороди, розмір якої визначається в цивільно-правовому договорі.

Член НР не має права на отримання будь-яких інших видів винагороди чи інших виплат, крім компенсації витрат в обсязі, передбаченому цією Політикою. Відповідні умови щодо інших видів винагороди та інших виплат не можуть включатися до цивільно-правового договору.

Вищий орган управління підприємства, товариства може, а у випадках, передбачених законом, зобов’язаний затвердити внутрішнє положення про винагороду членів НР, воно підлягає оприлюдненню на веб-сайті.

Розмір щомісячної винагороди члена наглядової ради не може перевищувати 40% ліміту винагороди керівника відповідного підприємства або голови виконавчого органу відповідного товариства з контрольною часткою держави, визначеного відповідно до Політики винагороди керівників державних унітарних підприємств та голів виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% акцій (часток) належать державі.

До розміру винагороди включаються податок на доходи фізичних осіб і будь-які інші податки та збори, які підлягають утриманню у зв’язку з нарахуванням та виплатою винагороди.

Для незалежних членів наглядової ради їх відповідність вимогам щодо незалежності не може бути підставою для збільшення розміру їх винагороди.

Додатково до передбачених законом підстав, підставами для зменшення винагороди члена наглядової ради чи повернення виплаченої йому винагороди можуть бути лише:

1) для зменшення винагороди — погіршення фінансового стану підприємства, товариства з контрольною часткою держави;

2) для повернення виплаченої винагороди — порушення членом наглядової ради конкретних обов’язків, передбачених цивільно-правовим договором. Порядок зменшення чи повернення визначаються в цивільно-правовому договорі з членом наглядової ради.

Винагорода члена НР встановлюється в цивільно-правовому договорі у твердій грошовій сумі в гривні або іноземній валюті (для члена НР — нерезидента). Сума винагороди, що підлягає сплаті в іноземній валюті, визначається за офіційним курсом гривні та виплачується в гривні.

За підсумками виконання обов’язків за кожний календарний місяць член наглядової ради та підприємство, товариство з контрольною часткою держави протягом п’яти робочих днів підписують акт приймання-передачі наданих послуг, який є підставою для виплати винагороди.

Вищий орган управління підприємства, товариства з контрольною часткою держави щороку затверджує звіт про винагороду членів наглядової ради, який повинен містити інформацію про їх винагороду у звітному році та описувати особливості застосування Політики винагороди.

Звіт повинен містити інформацію про загальну суму винагороди всіх членів наглядової ради та розмір винагороди кожного з них окремо, інформацію про витрати, що компенсуються членам НР, а також обґрунтування для визначення розміру винагороди кожного члена наглядової ради.

Під час перевірки фінансової звітності суб’єкт аудиторської діяльності повинен перевірити та подати звіт щодо дотримання відповідним підприємством або товариством з контрольною часткою держави цієї Політики винагороди членів наглядових рад. Під час відбору та призначення суб’єкта аудиторської діяльності для перевірки фінансової звітності підприємство, товариство з контрольною часткою держави повинне включити завдання щодо надання такого звіту до обсягу завдань суб’єкта аудиторської діяльності.

Звіти про винагороду членів наглядової ради та іншу передбачену законодавством інформацію щодо винагороди, інших виплат, отриманих членами наглядової ради, повинні бути оприлюднені на веб-сайті відповідного підприємства і товариства, а також на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Разом з тим, судячи з постанови Кабміну, нові правила мають запрацювати до 31 грудня 2025 року.

Автор: Наталя Мамченко

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