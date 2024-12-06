Кабмин утвердил новый порядок зарплат для членов наблюдательных советов госпредприятий – они будут зависеть от результатов финансово-хозяйственной деятельности

Для независимых членов наблюдательного совета их соответствие требованиям независимости не может быть основанием для увеличения размера их вознаграждения.

Фото: reform.energy

Правительство постановлением №1369 утвердило Политику вознаграждения членов наблюдательных советов государственных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) принадлежат государству.

Установление вознаграждения членам наблюдательных советов будет осуществляться с учетом результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий и обществ и является неотъемлемой частью Политики государственной собственности. При этом она не распространяется на управление банками.

Как отмечено в постановлении, вознаграждение должно соответствовать эффективности деятельности члена наблюдательного совета, а также сложности управления предприятием, обществом с учетом его финансовых показателей, результатов финансово-хозяйственной деятельности. Оно не должно быть выше, чем нужно для привлечения члена наблюдательного совета со знаниями и профессиональным опытом.

Член НС имеет право на получение исключительно фиксированного вознаграждения, размер которого определяется в гражданско-правовом договоре.

Член НС не имеет права на получение каких-либо других видов вознаграждения или других выплат, кроме компенсации расходов в объеме, предусмотренном настоящей Политикой. Соответствующие условия других видов вознаграждения и других выплат не могут включаться в гражданско-правовой договор.

Высший орган управления предприятия, общества может, а в случаях, предусмотренных законом, обязан утвердить внутреннее положение о вознаграждении членов НС, оно подлежит обнародованию на сайте.

Размер ежемесячного вознаграждения члена наблюдательного совета не может превышать 40% лимита вознаграждения руководителя соответствующего предприятия или председателя исполнительного органа соответствующего общества с контрольной долей государства, определенного в соответствии с Политикой вознаграждения руководителей государственных унитарных предприятий и председателей исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) принадлежат государству.

В размер вознаграждения включаются налог на доходы физических лиц и любые другие налоги и сборы, подлежащие удержанию в связи с начислением и выплатой вознаграждения.

Для независимых членов наблюдательного совета их соответствие требованиям независимости не может быть основанием для увеличения размера их вознаграждения.

В дополнение к предусмотренным законом основаниям, основаниями для уменьшения вознаграждения члена наблюдательного совета или возвращения выплаченного ему вознаграждения могут быть только:

1) для уменьшения вознаграждения – ухудшение финансового состояния предприятия, общества с контрольной долей государства;

2) для возврата выплаченного вознаграждения – нарушение членом наблюдательного совета конкретных обязанностей, предусмотренных гражданско-правовым договором. Порядок уменьшения или возврата определяется в гражданско-правовом договоре с членом наблюдательного совета.

Вознаграждение члена НС устанавливается в гражданско-правовом договоре в твердой денежной сумме в гривне или иностранной валюте (для члена НС — нерезидента). Сумма вознаграждения, подлежащая уплате в иностранной валюте, определяется по официальному курсу гривны и выплачивается в гривне.

По итогам выполнения обязанностей за каждый календарный месяц член наблюдательного совета и предприятие, общество с контрольной долей государства в течение пяти рабочих дней подписывают акт приема-передачи оказанных услуг, который является основанием для выплаты вознаграждения.

Высший орган управления предприятия, общества с контрольной долей государства ежегодно утверждает отчет о вознаграждении членов наблюдательного совета, который должен содержать информацию о вознаграждении в отчетном году и описывать особенности применения Политики вознаграждения.

Отчет должен содержать информацию об общей сумме вознаграждения всех членов наблюдательного совета и размере вознаграждения каждого из них в отдельности, информацию о расходах, компенсируемых членам НС, а также обоснования для определения размера вознаграждения каждого члена наблюдательного совета.

При проверке финансовой отчетности субъект аудиторской деятельности должен проверить и предоставить отчет о соблюдении соответствующим предприятием или обществом с контрольной долей государства настоящей Политики вознаграждения членов наблюдательных советов. При отборе и назначении субъекта аудиторской деятельности для проверки финансовой отчетности предприятие, общество с контрольной долей государства должно включить задачи по предоставлению такого отчета в объем задач субъекта аудиторской деятельности.

Отчеты о вознаграждении членов наблюдательного совета и другую предусмотренную законодательством информацию о вознаграждении, других выплатах, полученных членами наблюдательного совета, должны быть обнародованы на веб-сайте соответствующего предприятия и товарищества, а также на Едином государственном веб-портале открытых данных.

Вместе с тем, судя по постановлению Кабмина новые правила должны заработать до 31 декабря 2025 года.

Автор: Наталя Мамченко

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