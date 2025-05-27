Для набуття юридичної сили передання майнових прав на торговельну марку потребує обов'язкової реєстрації в держреєстрі – Верховний Суд

Відсутність реєстрації не скасовує дійсність договору, однак до моменту державної реєстрації майнові права інтелектуальної власності в набувача не виникають.

Фото: delawareinc.com

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Передання майнових прав на торговельну марку за договором про передання виключних майнових прав потребує обов'язкової реєстрації в державному реєстрі для набуття юридичної сили. Відсутність реєстрації не скасовує дійсність договору, однак до моменту державної реєстрації майнові права інтелектуальної власності в набувача не виникають. На це вказав Верховний Суд у постанові від 13 березня 2025 року по справі 757/49581/23 за позовом фізособи до УКРНОІВІ про визнання права інтелектуальної власності на торговельну марку та зобов’язання вчинити певні дії.

Обставини справи

На обґрунтування заявлених вимог позивач посилався на те, що він уклав договори з громадянином РФ, за якими отримав майнові права на торговельну марку. 27 січня 2022 року були підписані договори, в результаті чого позивач вважав, що зобов'язання виконані, а права реалізовані.

Позивач звернувся до ДП «Укрпатент» для реєстрації передачі прав, однак реєстрація не була здійснена через введення постановою Кабміну від 3 березня 2022 року №187 мораторію, що забороняє дії щодо об'єктів інтелектуальної власності, власниками яких є громадяни Росії.

Позивач вважає, що його права на торговельну марку були належно передані ще до введення мораторію, і тому відмова в реєстрації є незаконною.

Суд першої інстанції позов задовольнив, зазначивши про те, що договір про передання майнових прав на торговельну марку був укладений і повністю виконаний 27 січня 2022 року, тому цей правочин не порушує мораторій, адже не існує підстав для фінансування осіб, пов'язаних з РФ, або опосередкованого фінансування агресії.

Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове рішення, яким відмовив у задоволенні позову, вказавши на правомірність застосування УКРНОІВІ мораторію щодо розгляду заяви про державну реєстрацію майнових прав на торговельну марку.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд не погодився з постановою апеляційного суду в частині відмови у задоволенні вимог про зобов’язання розглянути комплект документів, рішення апеляційного суду в цій частині скасував, рішення районного суду в указаній частині змінив, виклавши його мотивувальну частину в редакції своєї постанови, з огляду на таке.

Договір про передання майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку, який був укладений та повністю виконаний сторонами до набрання чинності постановою №187, що встановлює мораторій на вчинення дій щодо об'єктів права інтелектуальної власності, не підпадає під дію такого мораторію.

Уповноважений орган не має правових підстав, посилаючись на те, що власником свідоцтва є громадянин держави-агресора, для відмови у розгляді заяви про внесення до Державного реєстру відомостей про передачу права інтелектуальної власності, поданої до введення мораторію. Водночас набуття майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку відбувається не з моменту укладення договору, а з моменту державної реєстрації факту передання таких прав, тому вимога про визнання права інтелектуальної власності до моменту такої реєстрації є передчасною.

Автор: Наталя Мамченко

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