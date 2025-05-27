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Для обретения юридической силы передача имущественных прав на торговую марку требует обязательной регистрации в государственном реестре – Верховный Суд

12:41, 27 мая 2025
Отсутствие регистрации не отменяет действительность договора, однако до момента государственной регистрации имущественные права интеллектуальной собственности у приобретателя не возникают.
Для обретения юридической силы передача имущественных прав на торговую марку требует обязательной регистрации в государственном реестре – Верховный Суд
Фото: delawareinc.com
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Передача имущественных прав на торговую марку по договору о передаче исключительных имущественных прав требует обязательной регистрации в государственном реестре для обретения юридической силы. Отсутствие регистрации не отменяет действительность договора, однако до момента государственной регистрации имущественные права интеллектуальной собственности у приобретателя не возникают. На это указал Верховный Суд в постановлении от 13 марта 2025 года по делу №757/49581/23 по иску физического лица к УКРНОИВИ о признании права интеллектуальной собственности на торговую марку и обязательстве совершить определенные действия.

Обстоятельства дела

В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что он заключил договоры с гражданином РФ, по которым получил имущественные права на торговую марку. 27 января 2022 года были подписаны договоры, в результате чего истец считал, что обязательства выполнены, а права реализованы.

Истец обратился в ГП «Укрпатент» для регистрации передачи прав, однако регистрация не была осуществлена из-за введения постановлением Кабмина от 3 марта 2022 года №187 моратория, запрещающего действия в отношении объектов интеллектуальной собственности, владельцами которых являются граждане России.

Истец считает, что его права на торговую марку были надлежащим образом переданы еще до введения моратория, и поэтому отказ в регистрации является незаконным.

Суд первой инстанции иск удовлетворил, отметив, что договор о передаче имущественных прав на торговую марку был заключен и полностью выполнен 27 января 2022 года, поэтому данная сделка не нарушает мораторий, поскольку нет оснований для финансирования лиц, связанных с РФ, или опосредованного финансирования агрессии.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое решение, которым отказал в удовлетворении иска, указав на правомерность применения УКРНОИВИ моратория в отношении рассмотрения заявления о государственной регистрации имущественных прав на торговую марку.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд не согласился с постановлением апелляционного суда в части отказа в удовлетворении требований об обязании рассмотреть комплект документов, решение апелляционного суда в этой части отменил, решение районного суда в указанной части изменил, изложив его мотивировочную часть в редакции своего постановления, исходя из следующего.

Договор о передаче имущественных прав интеллектуальной собственности на торговую марку, который был заключен и полностью выполнен сторонами до вступления в силу постановления №187, устанавливающего мораторий на совершение действий в отношении объектов права интеллектуальной собственности, не подпадает под действие такого моратория.

Уполномоченный орган не имеет правовых оснований, ссылаясь на то, что владельцем свидетельства является гражданин государства-агрессора, для отказа в рассмотрении заявления о внесении в Государственный реестр сведений о передаче права интеллектуальной собственности, поданного до введения моратория. Вместе с тем, обретение имущественных прав интеллектуальной собственности на торговую марку происходит не с момента заключения договора, а с момента государственной регистрации факта передачи таких прав, поэтому требование о признании права интеллектуальной собственности до момента такой регистрации является преждевременным.

Автор: Наталя Мамченко

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Для обретения юридической силы передача имущественных прав на торговую марку требует обязательной регистрации в государственном реестре – Верховный Суд

Отсутствие регистрации не отменяет действительность договора, однако до момента государственной регистрации имущественные права интеллектуальной собственности у приобретателя не возникают.

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