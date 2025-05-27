Средняя зарплата для начисления пенсий существенно выросла — почти 20 тысяч гривен

В Украине вырос размер средней зарплаты для расчёта пенсионных выплат. Соответствующую информацию обнародовал Пенсионный фонд Украины.
В частности, в апреле 2025 года средний размер заработной платы, учитываемой при начислении пенсий, составил 19 856,19 гривны.
По оценкам Нацбанка, по сравнению с апрелем прошлого года этот показатель вырос на 3 008,21 грн, или на 17,9%.
В апреле 2024 года средняя зарплата для пенсионного расчёта составляла 16 847,98 грн.
В течение 2025 года наблюдается стабильный рост средней заработной платы:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.