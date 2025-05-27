Средняя зарплата для начисления пенсий существенно выросла — почти 20 тысяч гривен

В апреле 2025 года Пенсионный фонд зафиксировал рост средней зарплаты для расчета пенсий до 19 856 гривен — это на 17,9% больше, чем в прошлом.

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В Украине вырос размер средней зарплаты для расчёта пенсионных выплат. Соответствующую информацию обнародовал Пенсионный фонд Украины.

В частности, в апреле 2025 года средний размер заработной платы, учитываемой при начислении пенсий, составил 19 856,19 гривны.

По оценкам Нацбанка, по сравнению с апрелем прошлого года этот показатель вырос на 3 008,21 грн, или на 17,9%.

В апреле 2024 года средняя зарплата для пенсионного расчёта составляла 16 847,98 грн.

В течение 2025 года наблюдается стабильный рост средней заработной платы:

в январе — на 24,6%, до 18 660,32 грн;

в феврале — на 21,8%, до 18 589,38 грн;

в марте — на 25,9%, до 19 430,52 грн.

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