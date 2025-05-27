Практика судов
  1. В Украине
  2. / Общество

Средняя зарплата для начисления пенсий существенно выросла — почти 20 тысяч гривен

12:41, 27 мая 2025
В апреле 2025 года Пенсионный фонд зафиксировал рост средней зарплаты для расчета пенсий до 19 856 гривен — это на 17,9% больше, чем в прошлом.
Средняя зарплата для начисления пенсий существенно выросла — почти 20 тысяч гривен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине вырос размер средней зарплаты для расчёта пенсионных выплат. Соответствующую информацию обнародовал Пенсионный фонд Украины.

В частности, в апреле 2025 года средний размер заработной платы, учитываемой при начислении пенсий, составил 19 856,19 гривны.

По оценкам Нацбанка, по сравнению с апрелем прошлого года этот показатель вырос на 3 008,21 грн, или на 17,9%.

В апреле 2024 года средняя зарплата для пенсионного расчёта составляла 16 847,98 грн.

В течение 2025 года наблюдается стабильный рост средней заработной платы:

  • в январе — на 24,6%, до 18 660,32 грн;
  • в феврале — на 21,8%, до 18 589,38 грн;
  • в марте — на 25,9%, до 19 430,52 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

зарплата Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для обретения юридической силы передача имущественных прав на торговую марку требует обязательной регистрации в государственном реестре – Верховный Суд

Отсутствие регистрации не отменяет действительность договора, однако до момента государственной регистрации имущественные права интеллектуальной собственности у приобретателя не возникают.

В случае долга за коммунальные услуги более 160 тысяч грн — в каких случаях могут обратить взыскание на единственную квартиру

Если человек накопит долг за коммунальные услуги на сумму более 160 тысяч грн, добровольно его не погасит, и у него отсутствуют средства на счетах и автомобиль, исполнитель может обратить взыскание на единственное жилье такого должника.

Чиновникам могут облегчить условия для наказания за недостоверное декларирование – законопроект

Также предлагается изменить условия подследственности НАБУ расследований по недостоверному декларированию чиновников и ограничить срок пребывания лиц в Реестре коррупционеров.

За превышение скорости движения автомобиля более чем на 30 км в час будут штрафовать на 1360 грн – законопроект

А за превышение скорости на 80 км водителя ожидает штраф – 3400 грн – и лишение права управления в случае создания аварийной обстановки.

На должность члена ВККС по квоте судей есть четыре кандидата: список претендентов

Собеседования состоятся 28-29 мая, но отбор кандидатов уже традиционно можно считать странным.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Капустинський
    Віктор Капустинський
    керівник апарату Верховного Суду
  • Тетяна Янчук
    Тетяна Янчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду