Практика судов
  1. В мире

В Китае актриса озвучивания подала в суд на компании, которые дали ИИ ее голос

14:11, 27 мая 2025
Компании без согласия актрисы использовали ее голос я в онлайн-аудиокнигах.
В Китае актриса озвучивания подала в суд на компании, которые дали ИИ ее голос
Фото: datainnovation.org
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Китае Пекинский суд рассмотрел дело актрисы озвучивания по фамилии Инь, подавшей иск против компаний, которые без согласия использовали ее голос я в онлайн-аудиокнигах, причем записи были обработаны с помощью искусственного интеллекта, передает ChinaDaily.

Отмечается, что Инь подала иск против пяти компаний в пекинский суд, включая компанию культурных медиа, которая распространила ее записи без разрешения, разработчика программного обеспечения ИИ и оператора приложения для озвучивания.

Суд установил, что компания культурных медиа передала записи Инь разработчику программного обеспечения без ее согласия. Впоследствии разработчик использовал ИИ для воспроизведения ее голоса, создавая продукты на основе ИИ. Учитывая близкое сходство ИИ-генерированного голоса с вокальными характеристиками, интонацией и стилем произношения Инь, суд постановил, что как компания культурных медиа, так и разработчик программного обеспечения ИИ нарушили права Инь на ее голос, предусмотренные Гражданским кодексом Китая.

Положения кодекса, касающиеся прав на голос, соответствуют положениям о правах на изображение, запрещая искажение, порчу, подделку или несанкционированное использование голоса человека с помощью информационных технологий. Кодекс явно указывает, что создание или использование чьего-либо голоса недопустимо без их согласия.

Суд подчеркнул, что это решение не только защищает права на голос отдельных лиц, но и знаменует значительный шаг в регулировании использования ИИ, обеспечивая, чтобы технологические достижения оставались ориентированными на человека.  

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Китай искусственный интеллект ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия ищет желающих профинансировать создание ЕСИКС

После прекращения активной деятельности USAID с финансированием Судебной информационно-коммуникационной системы возникли проблемы.

Для обретения юридической силы передача имущественных прав на торговую марку требует обязательной регистрации в государственном реестре – Верховный Суд

Отсутствие регистрации не отменяет действительность договора, однако до момента государственной регистрации имущественные права интеллектуальной собственности у приобретателя не возникают.

В случае долга за коммунальные услуги более 160 тысяч грн — в каких случаях могут обратить взыскание на единственную квартиру

Если человек накопит долг за коммунальные услуги на сумму более 160 тысяч грн, добровольно его не погасит, и у него отсутствуют средства на счетах и автомобиль, исполнитель может обратить взыскание на единственное жилье такого должника.

Чиновникам могут облегчить условия для наказания за недостоверное декларирование – законопроект

Также предлагается изменить условия подследственности НАБУ расследований по недостоверному декларированию чиновников и ограничить срок пребывания лиц в Реестре коррупционеров.

За превышение скорости движения автомобиля более чем на 30 км в час будут штрафовать на 1360 грн – законопроект

А за превышение скорости на 80 км водителя ожидает штраф – 3400 грн – и лишение права управления в случае создания аварийной обстановки.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Капустинський
    Віктор Капустинський
    керівник апарату Верховного Суду
  • Тетяна Янчук
    Тетяна Янчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду