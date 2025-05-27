В Китае актриса озвучивания подала в суд на компании, которые дали ИИ ее голос

Компании без согласия актрисы использовали ее голос я в онлайн-аудиокнигах.

Фото: datainnovation.org

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В Китае Пекинский суд рассмотрел дело актрисы озвучивания по фамилии Инь, подавшей иск против компаний, которые без согласия использовали ее голос я в онлайн-аудиокнигах, причем записи были обработаны с помощью искусственного интеллекта, передает ChinaDaily.

Отмечается, что Инь подала иск против пяти компаний в пекинский суд, включая компанию культурных медиа, которая распространила ее записи без разрешения, разработчика программного обеспечения ИИ и оператора приложения для озвучивания.

Суд установил, что компания культурных медиа передала записи Инь разработчику программного обеспечения без ее согласия. Впоследствии разработчик использовал ИИ для воспроизведения ее голоса, создавая продукты на основе ИИ. Учитывая близкое сходство ИИ-генерированного голоса с вокальными характеристиками, интонацией и стилем произношения Инь, суд постановил, что как компания культурных медиа, так и разработчик программного обеспечения ИИ нарушили права Инь на ее голос, предусмотренные Гражданским кодексом Китая.

Положения кодекса, касающиеся прав на голос, соответствуют положениям о правах на изображение, запрещая искажение, порчу, подделку или несанкционированное использование голоса человека с помощью информационных технологий. Кодекс явно указывает, что создание или использование чьего-либо голоса недопустимо без их согласия.

Суд подчеркнул, что это решение не только защищает права на голос отдельных лиц, но и знаменует значительный шаг в регулировании использования ИИ, обеспечивая, чтобы технологические достижения оставались ориентированными на человека.

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