В случае долга за коммунальные услуги более 160 тысяч грн — в каких случаях могут обратить взыскание на единственную квартиру

Если человек накопит долг за коммунальные услуги на сумму более 160 тысяч грн, добровольно его не погасит, и у него отсутствуют средства на счетах и автомобиль, исполнитель может обратить взыскание на единственное жилье такого должника.

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Народный депутат и заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко отметил, что «после войны квартиры украинцев могут начать забирать за долги по коммуналке». Однако и сейчас закон предусматривает возможность обращения взыскания на имущество должника, который не предпринимал мер для реструктуризации или погашения долгов.

Взыскание по исполнительным документам, например, по решению суда или постановлению ТЦК о штрафе за невыполнение требований воинского учета, в первую очередь обращается на денежные средства должника в национальной и иностранной валюте, другие ценности, включая средства на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях.

С учетом цифровизации многих процессов процедура взыскания может быть достаточно быстрой, и должники, злостно уклоняющиеся от уплаты долгов, могут в один день остаться без средств (в первую очередь) и имущества (если средств на счету недостаточно).

Обращение взыскания на объекты недвижимого имущества – например, квартиру, дом, земельный участок, объекты незавершенного строительства, будущие объекты недвижимости – осуществляется в случае отсутствия у должника достаточных денежных средств или движимого имущества. При этом в первую очередь взыскание обращается на отдельный от дома земельный участок или другое помещение, принадлежащее должнику. В последнюю очередь взыскание обращается на жилой дом или квартиру, в которой фактически проживает должник.

Взыскание не может быть обращено на будущий объект недвижимости, в отношении которого зарегистрировано обременение вещных прав в пользу лица, частично оплатившего стоимость такого объекта.

Вместе с жилым домом или объектом незавершенного строительства взыскание обращается также на прилегающий земельный участок, принадлежащий должнику.

Однако, если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы, взыскание на единственное жилье должника и земельный участок, на котором оно расположено, не осуществляется. В таком случае исполнитель обязан принять меры для исполнения решения за счет другого имущества должника.

Напоминаем, что с 1 апреля 2024 года размер минимальной заработной платы в месячном размере составляет 8000 грн. Таким образом, если человек накопит долг за коммунальные услуги на сумму более 160 тысяч грн, добровольно его не погасит и у него отсутствуют средства на счетах и автомобиль, исполнитель может обратить взыскание на единственное жилье такого должника.

Также напоминаем, что согласно закону должник обязан допускать исполнителя в установленном законом порядке к жилью и другим владениям, помещениям и хранилищам, которые ему принадлежат или которыми он пользуется, для проведения исполнительных действий.

Исполнитель во время осуществления исполнительного производства имеет право на основании мотивированного решения суда о принудительном проникновении в жилье или другое владение физического лица беспрепятственно входить на земельные участки, в жилые и другие помещения должника – физического лица, лица, у которого находится имущество должника или имущество и средства, принадлежащие должнику от других лиц, проводить в них осмотр, при необходимости принудительно открывать их с привлечением работников полиции, опечатывать такие помещения, арестовывать, опечатывать и изымать имущество должника, которое там находится и на которое по закону возможно обратить взыскание.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в мае 2025 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 13155, которым предлагается отменить начисление коммунальных платежей за разрушенное или поврежденное жилье.

Добавим, что согласно переходным положениям закона об исполнительном производстве на период действия военного положения в Украине приостанавливается совершение исполнительных действий в исполнительных производствах по взысканию с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги на территории территориальных громад, относящихся к территориям, на которых ведутся активные боевые действия, или временно оккупированным территориям в соответствии со списком, утвержденным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики по вопросам временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины, или если взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги осуществляется в отношении недвижимого имущества, являющегося местом постоянного проживания такого физического лица и которое было уничтожено или повреждено в результате военных (боевых) действий.

Автор: Наталя Мамченко

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