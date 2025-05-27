У разі боргу за комуналку більше 160 тисяч грн — в якому випадку можуть звернути стягнення на єдину квартиру

Якщо людина назбирає боргу за «комуналку» на суму більше 160 тисяч грн, добровільно їх не сплатить, і у неї відсутні кошти на рахунках, авто, то виконавець може звернути стягнення на єдине житло такого боржника.

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Народний депутат і заступник голови Комітету ВР з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко вказав, що «після війни квартири українців можуть почати забирати через борги за комуналку».

Втім, і зараз закон передбачає можливість звернення стягнення на майно боржника, який не вживав заходів задля реструктуризації чи погашення боргів.

Стягнення за виконавчими документами, наприклад, за рішенням суду чи постановою ТЦК про штраф за невиконання вимог військового обліку звертається, в першу чергу, на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах.

З урахуванням цифровізації багатьох процесів процес стягнення може бути досить швидким, і боржники, які злісно ухиляються від сплати боргів, можуть в один день опинитися без коштів (спочатку) і майна (якщо коштів на рахунку недостатньо).

Звернення стягнення на об’єкти нерухомого майна – наприклад, квартиру, будинок, земельну ділянку, об’єкти незавершеного будівництва, майбутні об’єкти нерухомості здійснюється у разі відсутності в боржника достатніх коштів чи рухомого майна.

При цьому в першу чергу звертається стягнення на окрему від будинку земельну ділянку, інше приміщення, що належать боржнику. В останню чергу звертається стягнення на житловий будинок чи квартиру, в якій фактично проживає боржник.

Не може бути звернено стягнення на майбутній об’єкт нерухомості, щодо якого зареєстровано обтяження речових прав на користь особи, яка сплатила частково ціну майбутнього об’єкта нерухомості.

Разом із житловим будинком, об’єктом незавершеного будівництва стягнення звертається також на прилеглу земельну ділянку, що належить боржнику.

Разом з тим, у разі якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. У такому разі виконавець зобов’язаний вжити заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника.

Нагадаємо, що з 1 квітня 2024 року розмір МЗП у місячному розмірі становить 8000 грн.

Таким чином, якщо людина назбирає боргу за «комуналку» на суму більше 160 тисяч грн, добровільно їх не сплатить і у неї відсутні кошти на рахунках, авто, то виконавець може звернути стягнення на єдине житло такого боржника.

Нагадаємо, що відповідно до закону боржник зобов’язаний допускати в установленому законом порядку виконавця до житла та іншого володіння, приміщень і сховищ, що належать йому або якими він користується, для проведення виконавчих дій

Виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право за наявності вмотивованого рішення суду про примусове проникнення до житла чи іншого володіння фізичної особи безперешкодно входити на земельні ділянки, до житлових та інших приміщень боржника - фізичної особи, особи, в якої перебуває майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, проводити в них огляд, у разі потреби примусово відкривати їх із залученням працівників поліції, опечатувати такі приміщення, арештовувати, опечатувати та вилучати належне боржникові майно, яке там перебуває та на яке згідно із законом можливо звернути стягнення.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», у травні 2025 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект 13155, яким пропонується скасувати нарахування «комуналки» за зруйноване чи пошкоджене житло.

Додамо, що відповідно до перехідних положень закону про виконавче провадження зупиняється у період дії воєнного стану в Україні вчинення виконавчих дій у виконавчих провадженнях з виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги на території територіальних громад, що належать до територій, на яких ведуться активні бойові дії, або тимчасово окупованих територій відповідно до переліку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованої Російською Федерацією території України, або якщо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги здійснюється щодо нерухомого майна, яке є місцем постійного проживання такої фізичної особи і було знищено або пошкоджено внаслідок воєнних (бойових) дій.

Автор: Наталя Мамченко

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