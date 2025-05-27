Пенсии в июне — у кого увеличатся выплаты и на сколько

В июне новой индексации пенсии не будет. Однако у некоторых пенсионеров выплаты возрастут. В следующем месяце на повышение пенсий могут рассчитывать те, кому в течение месяца исполнится 70, 75 или 80 лет.
Они могут рассчитывать на следующие доплаты:
Для того чтобы получать доплату по возрасту до пенсии, не нужно никуда обращаться – перерасчет произойдет автоматически.
Главное условие — пенсия у человека не должна быть выше 10340,35 грн.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.