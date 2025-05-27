У Китаї акторка озвучування подала до суду на компанії, які дали ШІ її голос

Компанії без згоди акторки використовували її голос в онлайн-аудіокнигах.

Фото: datainnovation.org

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У Китаї Пекінський суд розглянув справу акторки озвучування на прізвище Інь, яка подала позов проти компаній, що без згоди використовували її голос в онлайн-аудіокнигах, причому записи були оброблені за допомогою штучного інтелекту, передає ChinaDaily.

Зазначається, що Інь подала позов проти п’яти компаній до пекінського суду, зокрема проти компанії культурних медіа, яка поширювала її записи без дозволу, розробника програмного забезпечення ШІ та оператора застосунку для озвучування.

Суд встановив, що компанія культурних медіа передала записи Інь розробнику програмного забезпечення без її згоди. Згодом розробник використав ШІ для відтворення її голосу, створюючи продукти на основі штучного інтелекту. Враховуючи значну схожість ШІ-генерованого голосу з вокальними характеристиками, інтонацією та стилем мовлення Інь, суд постановив, що як компанія культурних медіа, так і розробник програмного забезпечення ШІ порушили права Інь на її голос, передбачені Цивільним кодексом Китаю.

Положення кодексу, що стосуються прав на голос, відповідають положенням про права на зображення, забороняючи спотворення, псування, підробку або несанкціоноване використання голосу людини за допомогою інформаційних технологій. Кодекс чітко вказує, що створення чи використання чийогось голосу є неприпустимим без їх згоди.

Суд підкреслив, що це рішення не лише захищає права на голос окремих осіб, але й знаменує собою важливий крок у регулюванні використання ШІ, забезпечуючи, щоб технологічні досягнення залишалися орієнтованими на людину.

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