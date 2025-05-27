Cередня зарплата для нарахування пенсій суттєво зросла — майже 20 тисяч гривень

У квітні 2025 року Пенсійний фонд зафіксував зростання середньої зарплати для розрахунку пенсій до 19 856 гривень — це на 17,9% більше, ніж торік.

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В Україні зріс розмір середньої зарплати для розрахунку пенсійних виплат. Відповідну інформацію оприлюднив Пенсійний фонд України.

Зокрема, у квітні 2025 року середній розмір заробітної плати, яка враховується при нарахуванні пенсій, склав 19 856,19 гривні.

За оцінками Нацбанку, порівняно з квітнем минулого року цей показник зріс на 3 008,21 грн, або на 17,9%.

У квітні 2024 року середня зарплата для пенсійного розрахунку становила 16 847,98 грн.

Упродовж 2025 року простежується стабільне зростання середньої заробітної плати:

у січні — на 24,6%, до 18 660,32 грн;

у лютому — на 21,8%, до 18 589,38 грн;

у березні — на 25,9%, до 19 430,52 грн.

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