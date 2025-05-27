Cередня зарплата для нарахування пенсій суттєво зросла — майже 20 тисяч гривень

В Україні зріс розмір середньої зарплати для розрахунку пенсійних виплат. Відповідну інформацію оприлюднив Пенсійний фонд України.
Зокрема, у квітні 2025 року середній розмір заробітної плати, яка враховується при нарахуванні пенсій, склав 19 856,19 гривні.
За оцінками Нацбанку, порівняно з квітнем минулого року цей показник зріс на 3 008,21 грн, або на 17,9%.
У квітні 2024 року середня зарплата для пенсійного розрахунку становила 16 847,98 грн.
Упродовж 2025 року простежується стабільне зростання середньої заробітної плати:
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