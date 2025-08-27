Практика судів
Депутати пропонують скасувати вирішальну роль іноземних експертів у формуванні українських судових та правоохоронних органів

12:19, 27 серпня 2025
У Верховній Раді зареєстрували законопроект про виключення іноземних експертів з процесу формування українських судових та правоохоронних органів, а також з управління об’єктами державної власності України.
У парламенті зареєстровано законопроект 13697, яким пропонується усунути правові механізми, що дозволяють іноземним громадянам та міжнародним організаціям брати участь у формуванні органів державної влади та управлінні об’єктами державної власності.

Нагадаємо, що наразі міжнародні експерти мають вирішальний голос при відборі складу чи керівництва переважної більшості судових та правоохоронних органів – Вищої ради правосуддя, Конституційного Суду, НАБУ, САП, НАЗК, БЕБ, Митниці, АРМА тощо. 

А саме пропонується:

  • виключення із законодавства положень, які передбачають участь іноземних експертів у формуванні судових і контрольних (правоохоронних) органів;
  • повернення суб’єкту управління об’єктами державної власності права визначати позицію держави у діяльності наглядових рад державних підприємств;
  • закріплення принципу, що члени наглядових рад діють від імені держави та в її інтересах;
  • усунення практики залучення іноземних громадян як незалежних членів наглядових рад державних підприємств.

Відповідні зміни з метою вилучення норм, які допускають участь міжнародних експертів у формуванні чи діяльності органів правосуддя та контролю пропонується внести до законів «Про Конституційний Суд України», «Про Вищу раду правосуддя», «Про Вищий антикорупційний суд», «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про запобігання корупції», «Про прокуратуру», «Про Державне бюро розслідувань», «Про Рахункову палату», «Про Бюро економічної безпеки України», «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», «Про Регламент Верховної Ради України».

Також пропонується внести зміни до законів «Про управління об’єктами державної власності», «Про акціонерні товариства», «Про банки і банківську діяльність», «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності», «Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності», «Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві» в частині порядку формування наглядових рад, зокрема, щодо включення до їх складу виключно громадян України як представників держави, встановлення обов’язку представників держави діяти в межах доручень Уряду.

Натомість депутати пропонують запровадити Національну Асамблею Героїв України як постійно діючий консультативно-дорадчий орган, який у визначених законом випадках бере участь у формуванні державних органів та контролі за їх діяльністю.

До складу Асамблеї входять громадяни України, яким присвоєно звання Героя України за участь у бойових діях по захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України та які надали згоду на участь у її роботі.

Ініціаторами законопроекту виступила група народних депутатів переважно з фракції «Батьківщина». Нагадаємо, що раніше до Конституційного Суду України внесли подання стосовно відповідності Конституції норм стосовно ролі іноземних експертів у формуванні українських органів влади.

Автор: Наталя Мамченко

