Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Депутаты предлагают отменить решающую роль иностранных экспертов в формировании украинских судебных и правоохранительных органов

12:19, 27 августа 2025
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об исключении иностранных экспертов из процесса формирования украинских судебных и правоохранительных органов, а также из управления объектами государственной собственности Украины.
Депутаты предлагают отменить решающую роль иностранных экспертов в формировании украинских судебных и правоохранительных органов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В парламенте зарегистрирован законопроект 13697, которым предлагается устранить правовые механизмы, позволяющие иностранным гражданам и международным организациям участвовать в формировании органов государственной власти и управлении объектами государственной собственности.

Напомним, что сейчас международные эксперты имеют решающий голос при отборе состава или руководства подавляющего большинства судебных и правоохранительных органов — Высшего совета правосудия, Конституционного Суда, НАБУ, САП, НАПК, БЭБ, Таможни, АРМА и т.д.

Предлагается:

  • исключить из законодательства положения, которые предусматривают участие иностранных экспертов в формировании судебных и контролирующих (правоохранительных) органов;
  • вернуть субъекту управления объектами государственной собственности право определять позицию государства в деятельности наблюдательных советов государственных предприятий;
  • закрепить принцип, что члены наблюдательных советов действуют от имени государства и в его интересах;
  • устранить практику привлечения иностранных граждан в качестве независимых членов наблюдательных советов государственных предприятий.

Соответствующие изменения с целью изъятия норм, которые допускают участие международных экспертов в формировании или деятельности органов правосудия и контроля, предлагается внести в законы «О Конституционном суде Украины», «О Высшем совете правосудия», «О Высшем антикоррупционном суде», «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», «О предотвращении коррупции», «О прокуратуре», «О Государственном бюро расследований», «О Счетной палате», «О Бюро экономической безопасности Украины», «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений», «О Регламенте Верховной Рады Украины».

Также предлагается внести изменения в законы «Об управлении объектами государственной собственности», «Об акционерных обществах», «О банках и банковской деятельности», «Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности», «О финансовых механизмах стимулирования экспортной деятельности», «О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве» в части порядка формирования наблюдательных советов, в частности, относительно включения в их состав исключительно граждан Украины как представителей государства, установления обязанности представителей государства действовать в пределах поручений правительства.

Вместо этого депутаты предлагают ввести Национальную Ассамблею Героев Украины как постоянно действующий консультативно-совещательный орган, который в определенных законом случаях участвует в формировании государственных органов и контроле за их деятельностью.

В состав Ассамблеи входят граждане Украины, которым присвоено звание Героя Украины за участие в боевых действиях по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и которые дали согласие на участие в ее работе.

Инициатором законопроекта выступила группа народных депутатов, преимущественно из фракции «Батькивщина».

Напомним, что ранее в Конституционный Суд Украины было внесено представление относительно соответствия Конституции норм о роли иностранных экспертов в формировании украинских органов власти.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект эксперт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты предлагают отменить решающую роль иностранных экспертов в формировании украинских судебных и правоохранительных органов

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об исключении иностранных экспертов из процесса формирования украинских судебных и правоохранительных органов, а также из управления объектами государственной собственности Украины.

Кабмин внес изменения в правила бронирования работников представительств иностранных медиа

Для того, чтобы представительство иностранного медиа могло забронировать работников, ему нужно соответствовать ряду критериев «критичности».

«Статья 130 или едем в ТЦК» – суд признал незаконными действия полицейских, которые придирались к владельцу сломавшегося в дороге автомобиля

Суд установил, что гражданин признал свою вину в употреблении алкоголя за рулем под давлением полицейских.

Комитет рассмотрит законопроект о запрете судам назначать более мягкое наказание военнослужащим за неповиновение приказу командира

Депутаты предлагают, чтобы за неповиновение приказу командира военнослужащий нес только реальное наказание в виде тюрьмы от 5 до 10 лет — без возможности для суда назначить более мягкое наказание или испытательный срок.

Диаспора в лице Мирового конгресса украинцев считает, что украинцы с множественным гражданством, которые живут за границей, должны иметь доступ к государственной службе

Ограничение для госслужащих относительно наличия исключительно гражданства Украины было предметом жестких споров с Мировым конгрессом украинцев, — глава Миграционной службы.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області