Депутаты предлагают отменить решающую роль иностранных экспертов в формировании украинских судебных и правоохранительных органов

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об исключении иностранных экспертов из процесса формирования украинских судебных и правоохранительных органов, а также из управления объектами государственной собственности Украины.

В парламенте зарегистрирован законопроект 13697, которым предлагается устранить правовые механизмы, позволяющие иностранным гражданам и международным организациям участвовать в формировании органов государственной власти и управлении объектами государственной собственности.

Напомним, что сейчас международные эксперты имеют решающий голос при отборе состава или руководства подавляющего большинства судебных и правоохранительных органов — Высшего совета правосудия, Конституционного Суда, НАБУ, САП, НАПК, БЭБ, Таможни, АРМА и т.д.

Предлагается:

исключить из законодательства положения, которые предусматривают участие иностранных экспертов в формировании судебных и контролирующих (правоохранительных) органов;

вернуть субъекту управления объектами государственной собственности право определять позицию государства в деятельности наблюдательных советов государственных предприятий;

закрепить принцип, что члены наблюдательных советов действуют от имени государства и в его интересах;

устранить практику привлечения иностранных граждан в качестве независимых членов наблюдательных советов государственных предприятий.

Соответствующие изменения с целью изъятия норм, которые допускают участие международных экспертов в формировании или деятельности органов правосудия и контроля, предлагается внести в законы «О Конституционном суде Украины», «О Высшем совете правосудия», «О Высшем антикоррупционном суде», «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», «О предотвращении коррупции», «О прокуратуре», «О Государственном бюро расследований», «О Счетной палате», «О Бюро экономической безопасности Украины», «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений», «О Регламенте Верховной Рады Украины».

Также предлагается внести изменения в законы «Об управлении объектами государственной собственности», «Об акционерных обществах», «О банках и банковской деятельности», «Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности», «О финансовых механизмах стимулирования экспортной деятельности», «О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве» в части порядка формирования наблюдательных советов, в частности, относительно включения в их состав исключительно граждан Украины как представителей государства, установления обязанности представителей государства действовать в пределах поручений правительства.

Вместо этого депутаты предлагают ввести Национальную Ассамблею Героев Украины как постоянно действующий консультативно-совещательный орган, который в определенных законом случаях участвует в формировании государственных органов и контроле за их деятельностью.

В состав Ассамблеи входят граждане Украины, которым присвоено звание Героя Украины за участие в боевых действиях по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и которые дали согласие на участие в ее работе.

Инициатором законопроекта выступила группа народных депутатов, преимущественно из фракции «Батькивщина».

Напомним, что ранее в Конституционный Суд Украины было внесено представление относительно соответствия Конституции норм о роли иностранных экспертов в формировании украинских органов власти.

Автор: Наталя Мамченко

