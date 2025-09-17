Депутати на зустрічі фракції «Слуга народу» з Президентом ставили питання про обмеження зарплат у держсекторі, «пожиттєвих ПЕПів» і забезпечення житлом ВПО

За словами депутатів, більша частина питань до Президента стосувалась не діяльності Офісу Президента, а роботи уряду.

Народні депутати з фракції «Слуга народу» поділилися враженнями від зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським, яка відбулася 16 вересня.

Член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександр Федієнко розповів, що на зустрічі з Президентом говорили про зарплати військових, забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб (ВПО), а також про «партнерів-вибори, кадрову криза в держсекторі через запроваджене пожиттєве пепство, голосування фракції, довіру».

«Я навів звіт Дослідницької служби парламенту щодо пожиттєвого пепства у країнах ЄС. Хотіли як краще, вийшло не дуже. Будемо виправляти», зауважив він.

«Чи були питання про механізми, терміни завершення війни? Так, були, основне це підтримка ЗСУ. Поки фронт більш-менш стабільний, перемовний процес триває на нашу користь. Коли ми наблизимось до процесу прийняття рішення, остаточне рішення буде за парламентом, Кабміном. Зустріч була десь півтори години, на жаль, дуже мало проговорили питань. Багато емоцій було у колег», розповів Федієнко.

В свою чергу, заступник голови Комітету ВР питань фінансів Ольга Василевська-Смаглюк зазначила, що зустріч загалом тривала 2 години. Президент та премʼєр-міністерка Юлія Свириденко прийшли вчасно. Зустріч була у форматі запитання-відповідь.

«Прозвучало близько 10 запитань. В основному, вони стосувались не так діяльності Офісу Президента, як уряду. Зокрема, депутатів цікавило, як допомогти внутрішньо переміщеним особам, дітям з інтернатних закладів, як підвищити рівень утримання військових.

Я поставила запитання щодо можливих форматів закінчення/зупинки бойових дій і яка буде роль парламенту в цьому. Отримала вичерпну відповідь, за що дуже дякую Президенту.

Ніяких розборок щодо НАБУ і САП не було», підкреслила Ольга Василевська-Смаглюк.

«Що стосується пожиттєвого РЕРства, тобто пожиттєвого підвищено ризикового фінансового моніторингу осіб, уповноважених на функції державної влади і того, що домовились переглянути це питання в жовтні: повна брехня.

Пожиттєвий фінмон для PEPів є у всіх країнах Європи, це є вимога Євросоюзу. Ми в 2020 році, приймаючи закон України про запобігання та протидію легалізації, виконували вимогу для вступу в ЄС, імплементували відповідні директиви ЄС і навіть отримали під це міжнародну фінансову допомогу в розмірі більше півмільярда євро.

Депутати вже пробували змінити це декілька років назад, але отримали по руках і бігом повернули все назад. Тому, перш ніж вчергове лізти на кактус, варто порадитись і зважено підійти до питання. Щоб не сталось чергового картонного майдану», зазначала Василевська-Смаглюк.

Зі свого боку, член Комітету ВР з питань молоді та спорту Георгій Мазурашу підтвердив, що були питання стосовно забезпечення житлом ВПО, обмеження великих зарплат у держсекторі, а також стосовно комунікації щодо важливих законодавчих ініціатив, таких як по НАБУ та САП.

За його словами, голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третякова «відкрила сезон» запитань до Президента від фракції «Слуга народу», і вона говорила про проблеми з розбалансованістю зарплат в держсекторі, а також про те, що, очевидно, треба ставити верхню межу зарплат з бюджету.

Крім того, піднімалося питання стосовно того, що наразі зарплата депутата становить менше 50 тисяч грн у той час, як на окремих посадах у держсекторі люди отримують мільйони грн на рік.

За його словами, народний депутат Максим Ткаченко акцентував увагу на проблемах з житлом для ВПО, і на тому, що житлові сертифікати отримало менше 10 тисяч ВПО на фоні мільйонів осіб, які цього потребують. Також, за словами Мазурашу, Ольга Василевська-Смаглюк запропонувала, щоб важливі рішення, на зразок прийняття закону стосовно НАБУ-САП, перед внесенням до пленарної зали, обговорювали у форматі зустрічі з фракцією чи подібному. Крім того, обговорювалися і проблеми взаємодії народних депутатів з місцевою владою.

Слід зазначити, що Галина Третьякова, про яку згадав Мазурашу, не висвітлювала публічно власні питання, втім, перед самою зустріччю вона зробила репост колеги по фракції, народного депутата Дмитра Чорного, який написав у соцмережах про власні відчуття.

«Відлік пішов на тижні. Я, звичайно, можу помилятися, але маю відчуття, що ця каденція Верховної Ради добігає свого завершення, і ми працюємо свою якщо не останню, то точно передостанню сесію. Уже наступного року, ймовірно, країна матиме новий склад парламенту. І це тісно переплітається із питанням завершення війни.

Саме тому сьогодні ми очікуємо від Президента Зеленського чітких настанов і орієнтирів. Бо час, що залишився цій Раді, мусить бути використаний якісно та продуктивно. Не для політичних чвар, а виключно на користь держави», зазначив Дмитро Чорний.

Даний пост підтримала позитивною реакцією член Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Єлізавета Богуцька. Вона також оприлюднила деякі враження від зустрічі фракції з Президентом.

«Треба цінити, що це саме НАШ Президент. Він нас привів в політику, а ми йому маємо допомогти зробити Україну Сильною, Вільною, Незалежною. Тому маємо працювати стільки скільки зможемо, а потім – стільки, скільки треба. Пів року, або рік... Не знаю. Але не помилюсь, якщо напишу, що до наступних виборів» – написала Богуцька.

